Yıldırım: AB’ye girişin bir provasını Kıbrıs’ta başlatabiliriz

TC Başbakanı Binali Yıldırım, 9. Büyükelçiler Konferansı’na katılanlar için Çankaya Köşkü’nde düzenlenen yemekte konuştu.

Kıbrıs görüşmelerine de değinen Yıldırım, “Alınan birtakım mesafeler, anlaşılan konular var. Türkiye’yi ilgilendiren tarafı da bu işin var. Ada’da adil, eşit bir yönetişim sistemi garanti altına alınmalıdır. Sadece toplumların birbirine güvenleri yetmez. Geçmiş dönemlerde yaşanan acı tecrübelerin ışığında her şeyin teminat altına alınması lazım.” dedi.

Başbakan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

“Teminat da Türk tarafı için Türkiye, Rum tarafı için de Yunanistandır. O bakımdan, buradaki görüşmelerin adil ve kalıcı bir barışı birlikte, iki federasyonlu bir devletin dönüşümlü başkanlığı oluşturacak şekilde tesis ederek sürdürülmesi en büyük dileğimizdir. Bunun için katkı sağladık, sağlamaya da devam edeceğiz. Tabii burada Avrupa Birliği geçen sefer olduğu gibi işin kenarında durmamalı. 2004’teki işte, Kıbrıs Türk tarafına kazık attılar. ‘Bu sefer aynı şeyi yapmayın’ dedik. Eğer burada bir çözüm olacaksa, Türk tarafı, Rum tarafı, Birliğin aynı anda üyesi olacaksa bu dörtlü özgürlükten taviz verilmemesi lazım.”

“AB’ye girişin bir provasını Kıbrıs’ta başlatabiliriz”

İnsanların, hizmetlerin, sermayenin serbest dolaşımının mutlaka Türkiye’ye de sağlanması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, “Yani AB’ye girişin bir provasını Kıbrıs’ta başlatabiliriz. Bu, yeterince güvenceyi de bir anlamda sağlamış olur. Bütün bunlar konuşulacak, görüşülecek ve ümit ederiz ki güzel bir sonuç ortaya çıkar.” şeklinde konuştu.