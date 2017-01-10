Yıldırım: 2004’te AB Kıbrıs Türk tarafına kazık attı…

TC Başbakan’ı Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü’nde büyükelçilere verdiği yemekte Kıbrıs konusuna da değindi.

Yıldırım, Kıbrıs ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Rum Yönetimi arasında görüşmelerin yapıldığını ve adada adil eşit bir yönetişim sistemi garanti altına alınması gerektiğini söyledi.

Yıldırım şöyle konuştu:

“Teminat Türk tarafı için Türkiye’dir Rum tarafı için de teminat Yunanistan’dır. İki federasyonlu bir devletin dönüşümlü başkanlığı oluşturacak şekilde sürdürülmesi dileğimizdir. Alınan birtakım mesafeler, anlaşılan konular var. Türkiye’yi ilgilendiren tarafı da bu işin var. Ada’da adil, eşit bir yönetişim sistemi garanti altına alınmalıdır. Sadece toplumların birbirine güvenleri yetmez. Geçmiş dönemlerde yaşanan acı tecrübelerin ışığında her şeyin teminat altına alınması lazım.

AB geçen sefer olduğu gibi işin kenarında durmamalı. 2004’teki işte bize kazık attıklar daha doğrusu Kıbrıs Türk tarafına kazık attılar. Bu sefer aynı şeyi yapmayın dedim. Türk tarafı Rum tarafı birliğin aynı anda üyesdi olacaksa bu dörtlü özgürlükten taviz verilmemesi lazım.”