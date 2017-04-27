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28 Nisan 2017

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Kıbrıs

Yiğit Bulut: Kıbrıs sözlerim çarpıtıldı

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Yiğit Bulut: Kıbrıs sözlerim çarpıtıldı
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TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut A Haber canlı yayınında Kıbrıs hakkında yaptığı ‘Kuzey Kıbrıs Türkiye’nin denizaşırı bir vilayetidir’ ifadesine açıklık getirdi.

Söylenen sözün Avrupa Birliği’nin Kıbrıs’a karşı tutumuna yönelik söylenmiş bir söz olduğunu ifade ederek Türkiye’nin Kıbrıs’a ne kadar bağlı olduğunu göstermek için vurgulanmış cümlelerin bir kısım medya tarafından çarpıtılarak Kuzey Kıbrıs halkını rencide edecek şekilde servis edildiğini ifade etti

 

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