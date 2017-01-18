YGS başvurusu yapacaklar dikkat!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) internet sitesi “http://www.osym.gov.tr” adresinde yayımlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu’na göre, 4 Ocak’ta başlayan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) başvuruları bugün sona erecek

YGS 12 Mart Pazar günü tek oturumda yapılacak, sınav saat 10.00’da başlayacak.Öğrencilerin 09.45’e kadar alınacağı sınav binaları, bu saatten sonra adaylara kapatılacak.

Öğrencilerden, sınava geliş saatlerinde trafiği de göz önünde bulundurmalarını isteniyor.İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, yarın saat 23.59’da sona erecek. Sınav ücretini ödemek için 19 Ocak son gün olarak belirlendi. Başvuru süresi uzatılmayacak.

Geçen yıl, 2016 YGS’de 62 bin 822 kişinin, ücret ödemedikleri için başvuruları silindi.Bu yıl YGS’ye başvuran adaylara, sınav ücretini yatırmadıkları takdirde başvurularının geçerli olmayacağı uyarısı yapıldı,

2017 ÖSYS başvuru bilgilerinin “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden kontrol edilmesi gerekiyor