Yetişkinlere kundak

Yetişkin insanların sıkı sıkıya kundaklanmasının sağlığa iyi geldiği inancına dayalı Otonamaki terapisi Japonya’da yaygınlaşıyor
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1Japonya’nın başkenti Tokyo’da, Otonamaki adı verilen yeni bir rahatlama terapisiyle bel ve sırt bölgesindeki rahatsızlıkların azaltıldığı belirtildi.
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2Yetişkin kundağı anlamına gelen Otonamaki metodu, terapiye katılanların beyaz bir file ile kundağa sarılmasıyla uygunlanıyor.
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3Otonamaki Japonca “Yetişkin kundağı” anlamına geliyor ve sırt ağrıları tutulmalarıyla düzgün duruş konusunda faydalı bir terapi yöntemi olarak hızla yaygınlaşıyor.
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