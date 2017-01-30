30 Ocak 2017

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Yetişkinlere kundak

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Yetişkinlere kundak
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Yetişkin insanların sıkı sıkıya kundaklanmasının sağlığa iyi geldiği inancına dayalı Otonamaki terapisi Japonya’da yaygınlaşıyor

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    Japonya’nın başkenti Tokyo’da, Otonamaki adı verilen yeni bir rahatlama terapisiyle bel ve sırt bölgesindeki rahatsızlıkların azaltıldığı belirtildi.
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    Yetişkin kundağı anlamına gelen Otonamaki metodu, terapiye katılanların beyaz bir file ile kundağa sarılmasıyla uygunlanıyor.
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    Otonamaki Japonca “Yetişkin kundağı” anlamına geliyor ve sırt ağrıları tutulmalarıyla düzgün duruş konusunda faydalı bir terapi yöntemi olarak hızla yaygınlaşıyor.
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