Yetişkinlere kundak

Japonya’nın başkenti Tokyo’da, Otonamaki adı verilen yeni bir rahatlama terapisiyle bel ve sırt bölgesindeki rahatsızlıkların azaltıldığı belirtildi.

Yetişkin kundağı anlamına gelen Otonamaki metodu, terapiye katılanların beyaz bir file ile kundağa sarılmasıyla uygunlanıyor.

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Otonamaki Japonca “Yetişkin kundağı” anlamına geliyor ve sırt ağrıları tutulmalarıyla düzgün duruş konusunda faydalı bir terapi yöntemi olarak hızla yaygınlaşıyor.