07 Şubat 2017

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Yeşilova yeniden zirvede

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Yeşilova yeniden zirvede
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1.Lig Kırmızı Grup’ta liderliği geçtiğimiz hafta Maraş’a kaptıran M.A. Yeşilova yeniden zirvenin sahibi olurken Beyaz Grup’ta ise Ozanköy puan kaybı yaşasa da liderliği korudu

Okan KARADEMİR

 

2016-2017 futbol sezonunda toplam 21 takımın Kırmızı ve Beyaz olmak üzere 2 ayrı grupta mücadele ettiği K-Pet 1. Ligi’ne hafta sonu oynanan maçlarla devam edildi.

10 takımlı Kırmızı Grup’ta 11. hafta, 11 takımlı Beyaz Grup’ta ise 14. hafta maçları tamamlanırken Kırmızı Grup’ta Merit Alsancak Yeşilova yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Beyaz Grup’ta ise Ozanköy liderliğini sürdürdü.

 

Kırmızı Grup

1.Lig Kırmızı Grup 11. haftasında 5 maç oynandı.  Toplam 20 golün atıldığı haftada 1 maç beraberlikle sonuçlanırken 4 takım da evinde galibiyete ulaştı. Liderliği geçtiğimiz hafta Maraş’a kaptıran Merit Alsancak Yeşilova, Dipkarpaz’ı farklı yenerken Maraş’ın deplasmanda Mehmetçik ile berabere kalmasıyla yeniden zirvenin sahibi oldu.

 

Beyaz Grup

K-Pet 1. Lig Beyaz Grup 14. haftasında oynanan 5 karşılaşmada ise sadece 9 atıldı. Ligde en az golün atıldığı haftada 3 maç golsüz eşitlikle sona erdi. 2 maçta ise 1 takım evinde 1 takım da deplasmanda kazandı. Lider Ozanköy’ün Denizli ile berabere kalmasıyla deplasmanda Serdarlı’yı farklı geçen Lapta zirve ile araısndaki puan farkını 1’e indirdi.

 

K-PET 1.LİG KIRMIZI GRUP SONUÇLAR

M.A. YEŞİLOVA-DİPKARPAZ: 8-0

GÖÇMENKÖY-HAMİTKÖY: 2-1

  1. BOĞAZİÇİ-AKOVA: 3-0

MEHMETÇİK-MARAŞ: 1-1

MESARYA-DÜZKAYA: 3-1

 

K-PET 1.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU

TAKIMLAR             O             G             B             M            A             Y              AV           P

1.M.A. YEŞİLOVA  11           7             2             2             31           13           18           23

2.MARAŞ               11           6             3             2             24           16           8             21

3.GÖÇMENKÖY    11           4             5             2             25           13           12           17

4.AKOVA               11           5             2             4             23           19           4             17

5.Y. BOĞAZİÇİ       11           5             1             5             23           22           1             16

6.MESARYA           11           4             3             4             21           26           -5            15

7.DÜZKAYA           11           4             2             5             20           18           2             14

8.MEHMETÇİK      11           3             5             3             16           18           -2            14

9.HAMİTKÖY         11           4             1             6             13           18           -5            13

10.DİPKARPAZ     11           0             2             9             10           43           -33          2

NOT: İkili averajda Maraş, M.A. Yeşilova’ya karşı üstün

 

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K-PET 1.LİG BEYAZ GRUP SONUÇLAR

DOĞANCI-B. BAĞCIL: 0-0

GÖNYELİ-TATLISU: 5-0

ESENTEPE-G.H. EVİ: 0-0

SERDARLI-LAPTA: 0-4

DENİZLİ-OZANKÖY: 0-0

 

K-PET 1.LİG BEYAZ GRUP PUAN DURUMU

Takımlar                 O             G             B             M            A             Y              AV           P

1.OZANKÖY          13           8             4             1             25           9             16           28

2.LAPTA                 13           8             3             2             25           11           14           27

3.ESENTEPE           13           6             6             1             19           10           9             24

4.G.H. EVİ              13           6             3             4             17           25           -8            21

5.GÖNYELİ             13           5             5             3             23           13           10           20

6.DOĞANCI           13           5             3             5             16           17           -1            18

7.B. BAĞCIL           13           2             6             5             12           16           -4            12

8.TATLISU              12           2             5             5             16           25           -9            11

9.DENİZLİ               13           1             7             5             7             11           -4            10

10.SERDARLI         12           3             1             8             9             22           -13          10

11.KARŞIYAKA      12           1             3             8             12           22           -10          6

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