Yeşilova yeniden zirvede

1.Lig Kırmızı Grup’ta liderliği geçtiğimiz hafta Maraş’a kaptıran M.A. Yeşilova yeniden zirvenin sahibi olurken Beyaz Grup’ta ise Ozanköy puan kaybı yaşasa da liderliği korudu

Okan KARADEMİR

2016-2017 futbol sezonunda toplam 21 takımın Kırmızı ve Beyaz olmak üzere 2 ayrı grupta mücadele ettiği K-Pet 1. Ligi’ne hafta sonu oynanan maçlarla devam edildi.

10 takımlı Kırmızı Grup’ta 11. hafta, 11 takımlı Beyaz Grup’ta ise 14. hafta maçları tamamlanırken Kırmızı Grup’ta Merit Alsancak Yeşilova yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Beyaz Grup’ta ise Ozanköy liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup

1.Lig Kırmızı Grup 11. haftasında 5 maç oynandı. Toplam 20 golün atıldığı haftada 1 maç beraberlikle sonuçlanırken 4 takım da evinde galibiyete ulaştı. Liderliği geçtiğimiz hafta Maraş’a kaptıran Merit Alsancak Yeşilova, Dipkarpaz’ı farklı yenerken Maraş’ın deplasmanda Mehmetçik ile berabere kalmasıyla yeniden zirvenin sahibi oldu.

Beyaz Grup

K-Pet 1. Lig Beyaz Grup 14. haftasında oynanan 5 karşılaşmada ise sadece 9 atıldı. Ligde en az golün atıldığı haftada 3 maç golsüz eşitlikle sona erdi. 2 maçta ise 1 takım evinde 1 takım da deplasmanda kazandı. Lider Ozanköy’ün Denizli ile berabere kalmasıyla deplasmanda Serdarlı’yı farklı geçen Lapta zirve ile araısndaki puan farkını 1’e indirdi.

K-PET 1.LİG KIRMIZI GRUP SONUÇLAR

M.A. YEŞİLOVA-DİPKARPAZ: 8-0

GÖÇMENKÖY-HAMİTKÖY: 2-1

BOĞAZİÇİ-AKOVA: 3-0

MEHMETÇİK-MARAŞ: 1-1

MESARYA-DÜZKAYA: 3-1

K-PET 1.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.M.A. YEŞİLOVA 11 7 2 2 31 13 18 23

2.MARAŞ 11 6 3 2 24 16 8 21

3.GÖÇMENKÖY 11 4 5 2 25 13 12 17

4.AKOVA 11 5 2 4 23 19 4 17

5.Y. BOĞAZİÇİ 11 5 1 5 23 22 1 16

6.MESARYA 11 4 3 4 21 26 -5 15

7.DÜZKAYA 11 4 2 5 20 18 2 14

8.MEHMETÇİK 11 3 5 3 16 18 -2 14

9.HAMİTKÖY 11 4 1 6 13 18 -5 13

10.DİPKARPAZ 11 0 2 9 10 43 -33 2

NOT: İkili averajda Maraş, M.A. Yeşilova’ya karşı üstün

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K-PET 1.LİG BEYAZ GRUP SONUÇLAR

DOĞANCI-B. BAĞCIL: 0-0

GÖNYELİ-TATLISU: 5-0

ESENTEPE-G.H. EVİ: 0-0

SERDARLI-LAPTA: 0-4

DENİZLİ-OZANKÖY: 0-0

K-PET 1.LİG BEYAZ GRUP PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y AV P

1.OZANKÖY 13 8 4 1 25 9 16 28

2.LAPTA 13 8 3 2 25 11 14 27

3.ESENTEPE 13 6 6 1 19 10 9 24

4.G.H. EVİ 13 6 3 4 17 25 -8 21

5.GÖNYELİ 13 5 5 3 23 13 10 20

6.DOĞANCI 13 5 3 5 16 17 -1 18

7.B. BAĞCIL 13 2 6 5 12 16 -4 12

8.TATLISU 12 2 5 5 16 25 -9 11

9.DENİZLİ 13 1 7 5 7 11 -4 10

10.SERDARLI 12 3 1 8 9 22 -13 10

11.KARŞIYAKA 12 1 3 8 12 22 -10 6