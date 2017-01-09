Yeşilova kampa giriyor

K-Pet 1.Lig Kırmızı Grup’ta ilk devreyi lider tamamlayan Merit Alsancak Yeşilova 9-12 Ocak 2017 tarihleri arasında kamp yapacak

Coşkun KUTAY

K-Pet 1.Lig Kırmızı Grup’ta oynanan 9 hafta sonunda 1 maç eksiği ile 19 puanla devreyi lider tamamlayan Merit Alsancak Yeşilova’nın Asbaşkanı Kemal Güvenoğlu, Havadis’e konuştu.

9-12 Ocak 2017 tarihleri arasında Merit Park Otel’de kampa gireceklerini belirten asbaşkan kemal Güvenoğlu kamp kadrosunun, teknik direktör Tayfun Kurtarıcıoğulları, antrenör Necat Kurtarıcıoğulları ve kaleci antrenörü Hakan Avcım’ın yanı sıra, 22 kişilik futbolcudan oluştuğunu dile getirdi.

Küsbeci Karşıyaka’ya kiralandı

Asbaşkan Kemal Güvenoğlu ayrıca, lisansı Gençlik Gücü’nde bulunan, ancak kiralık olarak Merit Alsancak Yeşilova’da oynayan forvet Hüseyin Küsbeci’yi, Gençlik Gücü’nün muvafakatını alarak Karşıyaka’ya kiralık olarak verdiklerini belirtti.

Satış listesi belirlendi

Güvenoğlu bu arada, orta saha oyuncusu Eray Barış Sağlam, stoper Ali Karayel, forvet Cenkay Yarışan ve sol kanat Cahit Solkanat’ı ise satış listesine koyduklarını belirtti ve bu oyuncuların kamp kadrosuna dahil edilmediğini vurguladı.