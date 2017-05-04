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04 Mayıs 2017

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Yeşilova, Emek’i istiyor

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Yeşilova, Emek’i istiyor
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BİNATLI’DA 11 GOL: Süper Lig’in yeni ekiplerinden M.A.Yeşilova, Binatlı’nın yıldız isimlerinden Emek’i transfer etmek istiyor. Geride bıraktığımız sezon Binatlı forması ile 11 gol kaydeden Emek etkili sol ayağı ile Binatlı’ya önemli katkı sağladı

 

Futbolda gelecek sezon Süper Lig’de mücadele edecek olan Merit Alsancak Yeşilova transfer için görüşmeler yapıyor. Kadrosuna yeni takviyeler yapmayı planlayan M.A.Yeşilova kadrosuna Süper Lig tecrübesi olan futbolcular alma hedefinde.

Bu bağlamda Binatlı’da forma giyen Emek’i transfer etmek isteyen Alsancak Yeşilova tecrübeli futbolcu ile ilk görüşmesini yaptı. Orta sahada başarılı bir sezon geçiren Emek etkili sol ayağı ile de Binatlı’ya önemli katkılar sağladı. Geride bıraktığımız sezon 11 gol atan Emek’e gelecek sezon yeşil-beyazlı formayı giydirmek isteyen M.A.Yeşilova yönetimi savunma ve forvet hattına da takviye yapmak istiyor.

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