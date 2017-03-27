Yeşilçam oyuncusu Nurhan Nur hayatını kaybetti

Yeşilçam sanatçılarından Nurhan Nur, 86 yaşında yaşamını yitirdi.

14 Mayıs 1930 doğumlu olan Nurhan Nur, 1950 yılı yapımı Parmaksız Salih filmiyle oyunculuğa başlamıştı. Bu Vatanın Çocukları, Düşman Yolları Kesti, Yılanların Öcü (1962), Bozuk Düzen, Son Kuşlar, Kanun Benim, Yaprak Dökümü, Susuz Yaz, Fırat’ın Cinleri, Selvi Boylum Al Yazmalım, Maden gibi sinemamızın önde gelen ve bilinen filmlerinde rol almıştı.

Nur’un cenazesi, 28 Mart 2017 Salı günü, Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.