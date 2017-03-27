En Üst

27 Mart 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Sanat

Yeşilçam oyuncusu Nurhan Nur hayatını kaybetti

Tarih:
Bir yorum bırakın
45 Görüntüleme
Yeşilçam oyuncusu Nurhan Nur hayatını kaybetti
Haber İçi Üst
Paylaş2
+1
Paylaş
Pin

Yeşilçam sanatçılarından Nurhan Nur, 86 yaşında yaşamını yitirdi.

14 Mayıs 1930 doğumlu olan Nurhan Nur, 1950 yılı yapımı Parmaksız Salih filmiyle oyunculuğa başlamıştı. Bu Vatanın Çocukları, Düşman Yolları Kesti, Yılanların Öcü (1962), Bozuk Düzen, Son Kuşlar, Kanun Benim, Yaprak Dökümü, Susuz Yaz, Fırat’ın Cinleri, Selvi Boylum Al Yazmalım, Maden gibi sinemamızın önde gelen ve bilinen filmlerinde rol almıştı.

Nur’un cenazesi, 28 Mart 2017 Salı günü, Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Facebook Yorumları
1
İnanılmazİnanılmaz
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş2
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King