Yeşil Barış Hareketi Lapta’da eylemcilerin yanında olacağını açıkladı

Yeşil Barış Hareketi, Lapta-Karşıyaka’da ‘Gorno Tepesi’ olarak bilinen bölgede yapılmak istenilen “Teleferik Projesi’”ne dur demek için Cumartesi günü Lapta’da eylemcilerin yanında olacağını açıkladı.

Yeşil Barış Hareketi yaptığı yazılı açıklamada, Lapta-Karşıyaka’da ‘Gorno Tepesi’ olarak bilinen bölgede yapılmak istenilen “Teleferik Projesi”nin, ormanlık bölgenin tahrip edilerek, imara açılmasından başka hiçbir anlam taşımadığını belirtti.

Yeşil Barış Hareketi, peşkeş çekilen bu alana, “sözde yatırım” yapacak kişi ve/veya kişilerin yerli veya yabancı olmasının hiçbir önemi olmadığını belirterek, “Asıl olan, böyle bir iş için buraların, hiçbir ihtiyaç olmadığı halde ve hiçbir başka gerekçe bulunmadığı halde tahrip edilerek halkın elinden alınacak olmasıdır. Ülkesini seven aklıselim hiç kimse böyle bir yağmaya geçit vermez” dedi.

Dünyada giderek azalan kaynakların büyük bir hassasiyetle ve ancak zorunlu gerekçelerle kullanılmasının esas kabul edildiği belirtilen açıklamada, “Şu küçük ülkemizde, geleceğimize ait kaynaklarımız, ehil olmayan ellerde hovardaca har vurulup harman savrulmaktadır. Bu basit prensibi bile bilmeyenler bir ülkeyi ve sahip olduğu kısıtlı kaynakları yönetemezler” denildi.

“Hiçbir akıla uymayan, Gorno Tepesi’ne teleferik yapma fikri aslında yeni bir yağmadan ibarettir” diyen Yeşil Barış Hareketi, Teknik bir ulaşım aracı olan teleferiğin, iki önemli noktayı, işlevi bağlamak, daha kolay ulaşımı sağlamak için yapıldığını hatırlattı.

İN-CİN TOP OYNAYAN BÖYLE BİR ZİRVEYE KİMSE LAF OLA ÇIKMAZ…

Gorno Tepesi’ne teleferik yapmanın, kuş uçmaz, kervan geçmez yere otoban yapmaktan farkı olmadığını savunan Yeşil Barış Hareketi , “Ama asıl niyet buraya teleferik yapmak değil, buralara rant için binalar ve betonlar taşımaktır. Çünkü böyle bir aracın gerekliliğini bilimsel olarak açıklayabilecek orada mevcut hiçbir işlev, hiçbir dayanak yoktur. Amacın, yağmayı, betonlaşmayı dağın zirvesine kadar taşımak olduğu gün gibi sırıtmaktadır.”

Yeşil Barış Hareketi , “Her gün ayakları yere basmaz berbat fikirlerle ülkeye yatırım diye dayatılanlar, ülkemizin tarihine kara lekeler olarak bulaşıp, geleceğimizi karartmaktadır” dedi.