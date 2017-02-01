GAÜ Okullar Grubuna bağlı The American Elementary School , Yerli Malı Tüketim ve Kültür Haftasını renkli etkinliklerle kutladı. Yapılan tüm satışların geliri “Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na” bağışlandığı etkinlikte minikler hem eğlendiler, hem de yerli malının önemini öğrendiler.

Yerli Malı Tüketim ve Kültür Haftası etkinliğinde Kıbrıs’a ait kültürel yiyecek, içecek ve ürünlerin tanıtımı yapılarak yerli ürün tüketiminin önemine değinildi. Öğretmenlerin katkısıyla hazırlanan eski Kıbrıs mutfak eşyaları sergisi görülmeye değerdi.

The American Elementary School Halk Dansları ekibinin hazırladığı mani atışmaları ve dans gösterileri veli ve öğrencilerin büyük beğenisini topladı. 2. ve 3. sınıf öğrencilerinden oluşan Okul Korosunun Kıbrıs şarkılarını seslendirmeleri ise etkinliğe renk kattı.

GAÜ Okullar Grubundan yapılan açıklamada; gerçekleşen etkinliğe ailelerden de ilginin yoğun olduğunu ve hem etkinliği hem de çocuklarını desteklemeye gelen velilerin sayısının fazla olmasının okul yetkililerini çok mutlu ettiği vurgulandı. Etkinlikte yapılan tüm satışların gelirinin ayrıca “Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na” bağışlanarak öğrencilerde sosyal sorumluluk bilincinin oluşmasına öncülük etmek olduğu ifade edildi.

Yapılan açıklamada ayrıca , ‘’Çocuklarımız ve velilerimizin bu konudaki duyarlılığı ve desteği bizi mutlu etmiştir. Etkinliğimize katkı koyan kişi, kurum, veli ve öğretmenlerimize sonsuz teşekkürler.’ İfadelerine yer verildi.