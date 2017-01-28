Yenişemediler 2-2

Süper Lig’de ikinci devre heyecanı Leymosun derbisiyle başlarken Doğan karşısında son dakikaya kadar üstün durumda olan Türk Ocağı 90+5. dakikada gelen gole engel olamadı

DERBİ BERABERE BİTTİ:

İkinci devrenin açılış maçına sahne olan derbide Doğan Türk Birliği ile Türk Ocağı 2-2 berabere kaldı. Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda dondurucu soğuğa rağmen kalabalık bir seyirci kitlesi önünde oynanan derbide Türk Ocağı’nın golleri Bilal ve Ertaç’tan gelirken Doğan’ın gollerini Salih ve Omari kaydetti

YENİLER İLKLERİ YAŞADI:

Türk Ocağı’nın ara transferde renklerine bağladığı Bilal takımıyla ilk maçında ilk golünü kaydederken Doğan Türk Birliği’nde de oyuna sonradan dahil olan yeni transfer Joel Omari ilk maçında sarı lacivertlilere 1 puanı getiren getiren golü kaydetti

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Kerem Eran (***), Ömer Doğru (***), İsfendiyar Açıksöz (***)

Doğan TB: Ozan (*), Hasan (**), Koral (*), Ahmet Çağer (*) (Dk.46 Ahmet Coşkun (**)), Ahmet Sönmez (**),Osei (**), Salih (**), Aydın (**), Selim (*) (Dk.66 Ahmet Saygı (*)), Kenan (*), Raheem (**) (Dk.46 Omari (**))

T.Ocağı: Andreou (**), Yunus (**), Mustafa Ercan (**), Mustafa Avcı (**), Bilal (***), James (*), Burak (**), Deniz (*) (Dk.63 Amenyaglo (**)), Muhammed (**) (Dk.68 Hasan (*)), Ertaç (**), Emeka (**) (Dk.74 Adams (*))

Goller: Dk.25 Salih, Dk.90+5 Omari (Doğan TB) – Dk.8 Bilal, Dk.34 Ertaç (T.Ocağı)

K-Pet Süper Lig’de ikinci devrenin açılış maçına sahne olan Leymosun derbisinde Doğan Türk Birliği ile Türk Ocağı 2-2 berabere kaldı.

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda soğuk havaya rağmen kalabalık bir seyirci kitlesi önünde oynanan derbide Türk Ocağı’nın golleri Bilal ve Ertaç’tan gelirken Doğan’ın gollerini Salih ve Omari kaydetti.

Bu sonucun ardından Doğan Türk Birliği puanını 30 yaparak maç fazlasıyla ikinci sıraya çıkarken Türk Ocağı da 26 puanla altıncı sıradaki yerini korudu.

Derbiye özel atkı

Dondurucu soğukta oynanan dev mücadele öncesinde Mete Adanır Stadı’nı dolduran taraftarlara derbiye özel tasarlanan atkılar dağıtıldı. Türk Ocağı takımı ise merhum eski başkan ve fubolcularından Mehmet Pars anısına sahaya pankartla çıktı.

Önemli dakikalar

8.dakikada Deniz’in soldan ortasında Bilal altı pas içinde topa dokunarak meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve Ocak 1-0 öne geçti.

25.dakikada Koral’ın sağdan ortasında kaleci Andreou topu elinden kaçırdı. Topu önünde bulan Salih sert bir şutla ağları sarstı ve Doğan skoru 1-1 yaptı.

34.dakikada hızlı gelişen Türk Ocağı atağında Emeka pasını boş pozisyondaki Ertaç’a aktardı. Ertaç’ın şutunda top ağlarla buluştu ve Ocak 2-1 üstünlüğü yakaladı.

38.dakikada Deniz’in uzak mesafeden şutunda kaleci Ozan topu iki hamlede önledi.

İlk devre 2-1 Ocak üstünlüğünde sonuçlandı.

46.dakikada Ertaç’ın kaleye yakın mesafeden şutunda top auta gitti.

49.dakikada kornerden gelen topa Bilal kafayla vurdu Ahmet Coşkun topu çizgi üzerinde çıkardı.

73.dakikada Ahmet Coşkun’un şutunda top kaleci Andreou’da kaldı.

84.dakikada Osei’nin soldan ortasında, Omari kale sahası içerisinde bomboş durumda kafayla topu dışarı gönderdi.

90+5.dakikada ceza yayı üzerinde Omari’nin yerden vuruşunda top ağlara gitti ve Doğan skoru 2-2 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca derbi 2-2 eşitlikle tamamlandı.