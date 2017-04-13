Yenierenköy Sağlık Merkezi Hizmete Açıldı

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Yenierenköy Sağlık Merkezi’nin açılışını yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin katkılarıyla yapılan Sağlık Merkezi’nin 24 saat acil sağlık hizmeti, her gün poliklinik, 5 hastaya kadar müşahade altında tutma, haftada bir kez çocuk, iki kez kadın doğum ve 4 gün diş sağlığı hizmeti bulunuyor.

Açılış törene, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Kaymakamı Kemal Yılmaz, Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı ve bazı belediye başkanları ile milletvekilleri de katıldı

ÖZGÜRGÜN

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Yenierenköy’deki yeni Sağlık Merkezinin bölgelere ve köylere ulaştırılması hedeflenen sağlık hizmetlerinin bir başlangıcı olduğunu ifade etti.

Sağlık hizmetlerine her bölgede el atmanın Hükümetin öncelikli hedeflerinden olduğunu anımsatan Özgürgün, sağlığa çok ciddi yatırım yapılması gerektiğini, Yenierenköy Sağlık Merkezi’nin de bu yönde hizmete sokulan sağlık merkezlerinden biri olduğunu ifade etti

Güzelyurt Hastanesi’nin temellerinin atıldığını, Tren Yolu Polikliniği’nin açıldığına işaret eden Özgürgün, bugünkü açılışa Mecliste temsil edilen siyasi partilerden de vekillerin katılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bugün törende devlet olarak bulunduklarını, çalışmaların birlik beraberlik içerisinde yapılmasının önemli olduğunu, kalıcı olanın yapılan yatırımlar ve verilen hizmetler olduğunu ifade etti.

Özgürgün, merkezin açılmasında katkı koyan herkese teşekkür etti.

SUCUOĞLU

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, sağlık merkezinde 1 Nisan itibarıyla 24 saat acil hizmet verilmeye başlanmasının bölgede kısmen bir rahatlama getirdiğini, yeni doktorlarla bölgedeki sağlık hizmetini arttırmayı hedeflediklerini, merkezin Yenirereköy’den, Dipkarpaz’a kadar hizmet veren bir merkez olduğunu ifade etti.

Sucuoğlu, 25 Kasım 2016’da tamamlanan merkezin açılışını üzücü bir kaza nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını da ifade etti

Yenierenköy’de aylık 2 bin 800 vatandaşa sağlık hizmeti verildiğine dikkat çeken Sucuoğlu, Karpaz bölgesinin sağlık alanında ciddi takviyeye ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle Karpaz hastanesinin temellerini de atacaklarını kaydetti.

İskele ve Yeniboğaziçi’de 7 eczane bulunduğunu, ancak nöbetçi eczane uygulamasının olmadığını kaydeden Sucuoğlu, buralarda da nöbetçi eczane uygulamasına başlayacağını kaydetti.

Sucuoğlu, sağlık hizmetinde çıtayı yükseltmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti

GÜMÜŞDAĞ

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Yeşim Gümüşdağ, 15 Mayıs 2015’de temelleri atılan Sağlık Merkezi’nde, tam zamanlı iki pratisyen hekim, bir diş hekiminin yanında, haftada bir kez çocuk, haftada iki kez kadın doğum doktoru hizmet verdiğini, 1 Nisan 2017’den itibaren 24 saat acil hizmeti vermeye başladığını, merkezin evde bakım hizmeti de verdiğini kaydetti.

KADI

Yenierenköy Belediye Başkanı Mehmet Kadı ise, sağlık merkezinin daha iyi hizmet verebilmesi için uzman doktorların da görev alması gerektiğini kaydetti ve Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ve Başbakanlığa teşekkür etti.