Yeniden açıldı

28 Aralık 2016

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EĞLENCE SEKTÖRÜNE YENİDEN GİRİŞ YAPTI: Kuzey Kıbrıs’ın beğenilen eski diskolarından 5 Mile Club, yepyeni kadrosu ve mekan tasarımı ile görkemli bir açılışa imza attı

Ülkemizde uzun yıllar eğlence sektöründe öncülük yapan 5 Mile Club, uzun bir aradan sonra yeniden eğlence sektörüne adım attı. Geçtiğimiz Cumartesi akşamı yenilenen dekoru ve eğlence anlayışı ile eğlence sektörüne tekrardan adım atan 5 Mile Club’ta coşku hat safhadaydı.

5 Mile Club

Kusursuz müzik, eğlence ve hizmet vererek yine ülkemizin 1 numarası olmaya aday olduklarını kanıtlayan 5 Mile Club, açılış gecesinde eğlence severleri kendilerinden geçirttiler. Club resident Dj’leri Sega ve Tecer Haslılel’in yanı sıra açılış gecesine özel olarak kabin başına geçen Umut Özsoy’da çaldığı setler ile ritmi üst seviyede tuttu.

5 Mile Club

Coşkulu setlerin yanı sıra gecede dans gösterileri ile Julia Polskova’nın danscıları sahne alarak özel olarak hazırladıkları koreografik dansları ile nefesleri kesti. Gecede ayrıca yurtdışından özel olarak getirdilen danscılar, lazer kostümleri ile geceyi renklendirerek eğlencede yeni bir boyut oluşturdular.

5 Mile Club

 

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Havadis Gazetesi

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