Yenicami’nin “Altın” ayağı

Süper Lig’in ikinci devresine golle başlayan Yenicami’nin alt yapısından yetişen 19 yaşındaki genç golcü Mehmet Altın giderek formunu yükseltiyor

Yenicami’nin alt yapısından yetişen 19 yaşındaki genç golcü Mehmet Altın giderek formunu yükseltiyor.

Yenicami A2 takımındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Mehmet Altın son 2 sezondur A takım kadrosunda yer alıyor.

Özellikle bu sezon ilk devredeki tüm maçlarda 18 kişilik kadroda yer alan ve forma giyen Mehmet Altın ligin ilk devresinde 4 gol atmıştı.

Yenicami’nin yabancı gol ayağı John Ebuka ile birlikte forvette görev yapan Mehmet Altın bu sezonun ikinci devresine golle başladı. Siyah Beyazlıların 16. haftada Yalova’yı 2-1 yendiği karşılaşmada 1 gol kaydeden Mehmet performansıyla, ikinci devrede daha etkili olacağını gösterdi.