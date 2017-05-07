Yenicami’den mutlu son: 3-6

Süper Lig’in son haftasında Baf Ülkü Yurdu’nu farklı yenen şampiyon Yenicami’de, yabancı oyuncu John 41 golle Süper Lig’de, genç yıldız Ahmet Sivri de 62 golle A2 Süper Lig’de “Gol Kralı” oldu.

Yer: Üner Berkalp Stadyumu

Hakemler: İhsan Payas, Eren Erdoğan, Hakan Gök

B.Ü.Yurdu: Erdoğan, Bünyamin (Dk.30 Tahsin), Joseph, Arif, Hamis, Mustafa Tekpınar, Hürcan, Hasan (Dk.55 İltaç), Fikri, Loizou, Lawal (Dk.72 Mbele)

Yenicami: Ozan, Hüseyin, Halil (Dk.46 İbrahim), Erbay, Hasan (Dk.70 Çağdaş), Mehmet Altın, Ömer, Fikret, Emin (Dk.50 Ahmet), Mehmet Göktaş, John

Goller: Dk.18 Loizou, Dk.22 Hamis, Dk.62 Joseph (B.Ü.Yurdu) Dk.10, Dk.38, Dk.43, Dk.45 John, Dk.14 Mehmet Altın, Dk.32 Halil Uçar (Yenicami)

K-Pet Süper Lig’in son haftasında şampiyon Yenicami deplasmanda Baf Ülkü Yurdu’nu 6-3 mağlup ederek sezonu 72 puanla noktaladı.

Üner Berkalp Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Siyah Beyazlıların golleri John (4), Mehmet Altın ve Halil Uçar’dan gelirken ev sahibi ekibin gollerini Loizou, Hamis ve Joseph kaydetti.

Kartallar “Kral”lığa kanatlandı

K-Pet Süper Lig’de 2016-2017 sezonu “Gol Kralı” Yenicami’nin yabancı gol ayağı John Ebuka olurken A2 (Gençler) Süper Lig’de de “Gol Kral”lığına Yenicami’nin genç golcüsü Ahmet Sivri ulaştı.

John 41 golle Kral oldu

Süper Lig’de gol krallığı yarışı büyük çekişmeye sahne olurken Yenicami’den John ile Türk Ocağı’ndan Ertaç son haftaya 37’şer golle girmişti. Son haftada Türk Ocağı’nın deplasmanda Gençlik Gücü’nü 6-2 yendiği maçta Ertaç Taşkıran 1 gol kaydederken Yenicami’nin deplasmanda Baf Ülkü Yurdu’nu 6-3 yendiği mücadelede John ise fileleri 4 kez havalandırdı. Bu sonuçların ardından Yenicami oyuncusu John Ebuka 41 gol sezonu Gol Kralı olarak tamamaldı. Türk Ocağı’ndan Ertaç ise 38 golle ikinci sırada kaldı.

Gençlerin Kralı Ahmet Sivri

Yenicami’nin genç yıldızı Ahmet Sivri de A2 (Gençler) Süper Ligi’nde “Gol Kralı” oldu. Son haftaya Ahmet Sivri 62 golle girerken Yenicami son maçında Baf Ülkü Yurdu’na 4-0 mağlup oldu. Türk Ocağı oyuncusu Halil Dağer ise zoru başarmak istedi ancak az farkla krallığı kaçırdı. Ocağın deplasmanda Gençlik Gücü’nü 6-0 yendiği maçta Halil 6 gol birden kaydetti. Halil gol sayısını 60’a çıkardı ve Ahmet Sivri’nin 2 gol gerisinde kaldı.