Yenicami farkı: 0-4

Lider Yenicami, düşme hattında bulunan Dumlupınar’ı deplasmanda 4 golle mağlup etti

DUM DUM’DA DÜŞME KORKUSU:

Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’ndaki karşılaşmada Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri Tansel (2), Emin ve Ahmet kaydetti. Yenicami puanını 55 yaparak en yakın takipçisiyle aradaki farkı yeniden 15 puana çıkardı. Dumlupınar ise düşme korkusunu iyice hissetmeye başladı

Yer: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Serkan Durmaz (**), Sabriye Atikoğlu (***), Sertan Alkın (**)

Dumlupınar: Devrim (*), Mahmut (*), Erdoğ (*), Hasan (*), Yannis (*), Berke (*) (Dk.68 Can (*)), Ahmet (*) (Dk.60 Celal (*)), Hüseyin (*), Ümit (*), Nazmi (*), Sherman (*) (Dk.46 Rıdvan (*))

Yenicami: Yusuf (***), Ömer (***), Halil (***), Erbay (***), İbrahim (***), Çağdaş (***), Ünal (***), Adil (***), Tansel (***) (Dk.70 Mehmet Göktaş (***)), Emin (***) (Dk.62 Mehmet Altın (***)), John (***) (Dk.76 Ahmet (***))

Goller: Dk.22-Dk.52 Tansel, Dk.41 Emin, Dk.83 Ahmet (Yenicami)

K-Pet Süper Lig’in 22. haftasında lider Yenicami, deplasmanda düşme hattında bulunan Dumlupınar’ı 4-0’lık skorla mağlup etti. Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan karşılaşmada Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri Tansel (2), Emin ve Ahmet kaydetti. Bu sonucun ardından Yenicami puanını 55 yaparak en yakın takipçisiyle aradaki farkı da yeniden 15 puana çıkardı. Dumlupınar ise 19 puanda kalarak düşme korkusunu iyice hissetmeye başladı.

Önemli dakikalar

15.dakikada Halil Uçar’ın kafa vuruşunda top üst direğe vurarak auta gitti.

21.dakikada Nazmi’nin kaleye paralel kestiği topa Sherman uygun durumda vuramadı.

dakikada John’un pasında Tansel skoru 1-0 yapan golü kaydetti. dakikada Tansel’in pasında John’un şutunu kaleci çeldi. dakikada Tansel’in ceza sahası içine gönderdiği topa Emin bekletmeden vurarak skoru 2-0 yaptı.

İlk devre 2-0 Yenicami üstünlüğünde sona erdi.

dakikada İbrahim’in köşe vuruşunda Tansel takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti. dakikada Rıdvan’ın şutu üst direkten döndü. dakikada Mehmet Göktaş’ın pasında Ahmet skoru 4-0’a taşıdı. dakikada Ahmet’in şutu üst direkten döndü.

Karşılaşma 4-0 Yenicami galibiyeti ile tamamlandı.

FOTOĞRAF: EBRU AKINCI