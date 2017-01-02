Yeni yılı Rast’la karşıladılar

YILBAŞI RASTLAŞMASI: Ülkemizin başarılı gruplarından Rast’ın yılbaşı etkinlikleri kapsamında Namık Kemal Meydanı’nda sahne alarak Gazimağusalılarla yeni yıl heyecanını yaşadı

Ülkemizin başarılı gruplarından Rast’ın önceki akşam Namık Kemal Meydanı’nda sahne alarak Gazimağusalılarla yeni yıl heyecanını yaşadı.

Gazimağusa Belediyesi hazırladığı yeni yıl programı ile 2017 yılını coşkuyla karşılayan mağusalılar DJ Nami’nin eğlenceli müzikleriyle doyasıya eğlendi. Meydan müdavimleri yeni yıla ülkemizin başarılı gruplarından Rast konseriyle girdi. Yeni yılın ilk anlarında Maraş MGA ile eş zamanlı olarak Namık Kemal Meydanı’nda yapılanhavai fişek gösterileri görülmeye değerdi.