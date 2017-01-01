Yeni yılı kutladılar

2016’NIN YORGUNLUĞU ATTILAR: Ülkemizde faaliyet gösteren firmalardan Özmerhan Group, yeni yıl kutlaması için tüm çalışanlarına güzel bir gece düzenledi. Özmerhan Group bünyesinde bulunan tüm şirketlerin yetkililerinin ve çalışanlarının katıldığı gecede hediyeler verildi, plaketler takdim edildi

Atıldığı her sektörde lider olmayı başaran Kuzey Kıbrıs’ın öncü kuruluşlarından Özmerhan Group, yeni yıl kutlaması için tüm çalışanlarına Savoy Hotel’de inanılmaz bir gece düzenledi.

Özmerhan Group bünyesinde bulunan tüm şirketlerin yetkililerinin ve çalışanlarının katıldığı gecede hediyeler verildi, plaketler takdim edildi ve doyasıya bir eğlence ile 2016 yılının tüm yorgunluğu atıldı.

Özmerhan Group bünyesinden bulunan 4 farklı sektör kuruluşları Özmerhan Construction, Özmerhan Trading, Özmerhan Finans, Özmerhan Otomotiv olarak tüm çalışanların katılımının olduğu gecede Özmerhan Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Arhun konuşma yaparak, “Özmerhan Group olarak siz değerli çalışanlarımız ile bugün büyük bir azim, enerji, başarma hırsı ve inanç ile 2017 yılına adım atıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunduğumuz 16. hizmet yılımızda gerçekleştirdiğimiz yatırım ve atılımlarımızın somutlaştığını ve başarıya dönüştüğünü görmenin mutluluğunu sizlerle yaşıyoruz.” diyerek duygularını ifade etti. Tüm çalışanlarına teşekkür ederek yeni yıllarını kutladı.

Video sunumunun da gerçekleştiği gecede oldukça duygulu anlar yaşandı. Kuruluşundan bu yana gelinen süreci ve başarıları, tüm ekibin özverili çalışmaları ve fedakarlıkları, atılımlar, ve ulaşılan hedeflerin dünden bugüne tablosunun anlatıldığı sunumla duygu dolu dakikaların ardından plaket takdimleri gerçekleştirildi.

2016 yılını uğurlayan Özmerhan Group çalışanları gece boyunca eğlendiler, şarkılara eşlik ettiler ve yeni yıla daha motive bir şekilde girdiler.