Yeni yılı kutladılar

Bu yıl kuruluşunun 75’inci yılını kutlayan M. Kemal Deniz Şirketi Limited Deniz Plaza, kutlama etkinliklerinin sonuncusunu geçtiğimiz günlerde Napolyon Ocak Başı Restoran’da gerçekleştirdi.

Deniz Plaza çalışanları, bir araya geldikleri Yeni Yıl Yemeği’nde hem bir yılın yorgunluğu atıp yeni yıl için güç depoladılar, hem de 76’ncı yıla hazırlandılar.

Gençlik Gücü’ne ait Napolyon Ocak Başı Restoran’daki Yeni Yıl Yemeği’nde konuşan M. Kemal Deniz Şirketi Limited Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, 100’ü aşkın çalışanı olan Deniz Plaza’nın büyük bir aile olduğuna dikkat çekti.

Güler Yüzlü Mağaza’nın güler yüzlü çalışanlarına seslenen Deniz, “2017 yılının özelde siz ve sevdiklerinize, genelde ülkemiz ve Kıbrıs Türk halkına sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim” dedi.