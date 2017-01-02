Dolar yeni yıla yükselişle başladı.

Geçen haftayı sakin geçiren ve 3,52 civarında tamamlayan dolar yeni yılın ilk işlemlerinde yükseldi. Dolar bankalararası piyasada 3,54’ü aştı. Euro 3,71’in üzerinde hareket ediyor. Sterlin ise güne 4.3414 /4.3189 seviyesinde hareket ediyor

Kurdaki yükselişte İstanbul’da yaşanan terör saldırısı sonrası artan güvenlik endişeleri etkili oldu.

Küresel piyasalarda tatillerin kısmen sürmesi nedeniyle bugün de sakin seyir bekleniyor.