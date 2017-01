Yeni yıl soygununda tutuklu sayısı 4 oldu

Yeni yıl akşamı hırsızlık yaptıkları gerekçesi ile tutuklanan Hakan Şirin ve Mehmetali Bekis’in ardından 2 kişi daha tutuklandı. Suça karıştıkları ortaya çıkan 2 kişi de aranıyor

Nadire BAHADİ

Yeni yıl akşamı Tuzla ve Mutluyaka’da meydana gelen hırsızlık olayında tutuklu sayısı 4’e yükseldi. Hakan Şirin ve Mehmetali Bekis’in tutuklanmasının ardından polis tarafından yürütülen soruşturmada suçla bağlantıları olduğu ortaya çıkan Civan Avcı ve Ömer Özdemir’de tutuklandı. Zanlılar dün Mağusa’da yargıç karşısına çıkarılırken, mahkeme Şirin, Bekis, Avcı ve Özdemir’in soruşturma amaçlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi. Polis, yılbaşı akşamı iki ayrı eve girilen hırsızlık olayının yurt dışında planlandığını düşünerek bölgede geniş çaplı soruşturma başlattı. Organize hırsızlık çetesi olduğu düşünülen ve hırsızlık için Türkiye’den geldiği tespit edilen 2 suç ortağı da polis tarafından her yerde aranıyor.

2 evde de ev halkına yakalandılar

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’nde görevli müfettiş muavini Halil Seven İddia Makamı tanığı olarak mahkemede olay ile ilgili ifade sundu. Seven 1 Ocak’ın ilk saatlerinde meydana gelen hırsızlık olayında Mutluyaka’da sakin polis çavuşu Fatih Kaleci’nin evinden bir adet fotoğraf makinası ve 3 adet kol saatinin çalındığını, ev sahiplerinin uyanması üzerine ise hırsızların girdikleri yerden çıktığını anımsattı. Aynı gece Tuzla’da yaşanan bir başka ev açma olayında ise Kudret Ateş’in evine giren şahısların evde görevli hizmetli ile karşılaştığını ve bir şey alamadan çıktıklarını söyledi.

Tutuklu sayısı arttı

Polis her iki olay ile ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturmada ilk etapta Mehmetali Bekis ve Hakan Şirin ismine ulaştı. İncelenen kamera görüntülerinde ilk önce her iki bölgede de görülen THU 451 plakalı taksinin şoförüne ulaşıldığını kaydeden Halil Seven, olay saatlerinde taksiyi Hakan Şirin’in kullandığının öğrenilmesi üzerine Şirin’i tutukladıklarını kaydetti. Kudret Ateş’in evindeki çalışanın verdiği eşkale göre zanlı Ömer Özdemir’e ulaştıklarını kaydeden Seven, poliste yapılan tanıtma merasiminde çalışanın 8 kişi içinden Özdemir’i tanıdığını kaydetti. Yürütülen soruşturma çerçevesinde aranan şahısları Civan Avcı’nın tanıma ihtimali olması üzerine Avcı’yı polise davet ettiklerini belirten Seven, Civan Avcı’nın yapılan soruşturma esnasında olay yerinde kendisinin de olduğunu itiraf ettiğini ve böylelikle suçla bağlantısı olduğu yönünde tespit yapılan Özdemir ve Avcı’nın da tutuklandığını kaydetti.

Silah zoruynan götürülmüş

İlk tutuklanan zanlılardan Hakan Şirin’in poliste ilk verdiği ifadesinde sadece Tuzla’ya gittiğini beyan ettiğini söyleyen polis subayı Seven, zanlının ikinci ifadesinde ise taksicilik yaptığı sırada aracına binen iki kişi tarafından silah zoru ile Mutluyaka’daki hırsızlığın olduğu bölgeye götürüldüğünü iddia ettiğini söyledi.

2 kişi daha aranıyor

Polis yürütülen soruşturma kapsamında suçla bağlantısı olduğunu tespit ettikleri 2 kişinin daha olduğunu açıkladı. Bu aranan şahısların Türkiye’de planlanan hırsızlık olayı ile ilgili diğer zanlılar sayesinde ülkeye geldiğinin düşünüldüğünü ifade eden Seven, soruşturmanın bu yönde devam ettiğini kaydetti. Polis ayrıca hırsızlık olaylarında aracı kullanılan Mehmetali Bekis’in de iki olay arasında zanlı Hakan Şirin ile buluştuğunun tespit edildiğini söyledi. Çalınan eşyaların hala arandığını ve bir kişinin daha sorgulanması gerektiğini söyleyen Seven, ayrıca telefon dökümleri ve kamera kayıtlarının da incelendiğini kaydetti. Meydana gelen olayın ciddi ve toplumda huzursuzluk yaratan bir suç olduğunu söyleyen Seven, suçun ve suçluların açığa çıkması amacı ile devam eden soruşturma kapsamında zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.