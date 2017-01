Yeni Yıl Motivasyonunuzu Kaybetmeyin

Yeni bir yıla girdik ama daha yılın ilk saatlerinde olumsuz haberlerle sarsıldık. Bugün ayın kaçı oldu hala olumsuz haberlerle moralimiz bozuluyor, umutlarımız tükeniyor. Oysa 2016’nın son günlerinde yeni yıla dair umutlarımız vardı. Peki ya yeni yılda gerçekleştirmeyi hedeflediklerinizden, ümitlerinizden,yeni başlangıç hayallerinizden bu kadar kolay vazgeçmeli misiniz?Hala ocak ayını yarılamadık, bu kadar çabuk pes etmeyin, yaşanan olumsuzlukların sizi yıldırmasına izin vermeyin.

Yeni yıl insanlara yeni olasılıklara inanmalarına, değişim için motive olmalarına yardımcı olacak bir umut aşılıyor. Bu motivason bizi var olan sorunlarımıza yeni çözüm yolları bulmak için aktifleştiriyor ve enerji ile dolduruyor. Yeni yılla kendimizi yeni başlangıçlar için hazır hisseder, kendimize temiz bir sayfa açmak ister, yeni hedefler belirler, eskiyen yılla birlikte hayatımızda toksik etk yaratan ne varsa geride bırakmaya hazırlanırız. Temiz bir sayfaya ihtiyacımız var hayatta, geçmişi geride bırakabileceğimize inanmak isteriz. Bu motivasyonla da yeni yılla birlikte yeni bir hayat senaryosu hazırlarız kendimize.

Motive olmak için elinizden geleni yapmalısınız. Ama nasıl?

Motive olmak bir şeyi arzulamak, elde etmek için gerekli enerjiye sahip olmak, ya da bu enerjiyi yaratmak demek. Sabahın erken saatlerinde kalkıp, bir şeyler yaparmış gibi görünürken aslında amaçsızca ortalarda dolanmaktan farklı bir şeydir motivasyon. Kendinize yeni hedefler belirlemeniz için olmazsa olmaz bir etken. Araştırmalar sizin kendi motivasyonunuzu ve öz kontrolünüzü denetleyebileceğininizi ortaya koyuyor. O zaman yapmanız gereken tek şey yaşanan olumsuz olaylar hakkında yakınmayı bırakıp, kendinizi yeni yılla hedeflediğiniz kişi olabilmek için motive edecek bir şeyler yapmak.

“Olumlu bir zihin önemli.”

Hergün sosyal medyada bu kadar çok olumsuz paylaşım yapılırken insanın motive olması, güne olumlu bir zihinle başlaması ve bunu gün içinde sürdürebilmesi elbette ki kolay bir şey değil. Ancak zihnimizde, tıpkı sürekli tekrar eden bir film sahnesi gibi, sürekli tekrarladığımız olumsuz konuşmalar bizim olduğumuz yere çakılıp kalmamıza neden oluyor. Aklınızdan geçirdiğiniz olumsuz düşüncelerin farkında mısınız? “Ne olacak bu memleketin hali?” Kendinizi ve zihninizi gözlemlemeyi deneyin. Facebook’ta olumsuz bir paylaşımla karşılaştığınızda zihninizde hangi düşünceler dönmeye başlıyor fark etmeye çalışın? Büyük bir olasılıkla Ülkemizin ve dünyanın gidişatıyla ilgili pek çok kötü senaryoyu tekrarlıyorsunuzdur kendinize. Bu düşüncelerin ise kendinizi daha da kötü hissetmenize neden olmaktan başka bir götürüsü yok maalesef. Dahası farkına varmadan yapıyor olsanız da zihninizde sürekli tekrar ettiğiniz bu senoryolar hedeflerinize ulaşmak için sizi motive etmeyi bırakın daha da karamsar hale getiriyor, pes etmenizi kolaylaştırıyor. Bu durumdan kurtulmak istiyorsanız öncelikle sizi karamsarlığa iten uyaranları ve stres kaynaklarını belirlemelisiniz. Facebook, Twitter, Instagram ya da diğer haber kaynakları gibi son günlerde sürekli olumsuz haberlerin paylaşıldığı sosyal medya kaynaklarına olan erişiminizi sınırlayın. Yaşanan terör saldırıları, ülkemizde adaleti sağlamak adı altında yapılan adaletsizlikler hakkında sürekli konuşan ve yorum yapan insanlar var mı etrafınızda? Onlarla olan iletişiminizi de sınırlayın. Geçtiğimiz haftaki yazımda bahsetmiştim, yaptıkları tek şey sizin hayatınızı zehirlemek, o kadar. “Toksik İlişkiler” başlıklı yazıma bu linkten erişmeniz mümkün: http://www.havadiskibris.com/toksik-iliskiler/.

Bahsettiğim şey yaşananlar yaşanmamış dünya toz pembeymiş gibi hayatınıza devam etmeniz değil. Ancak gücünüzü kaybetmeden gününüze devam edebilmek ve motivasyonunuzu yüksek tutabilmek için biraz dinlenmeye, zihninizi sakinleştirmeye ihtiyacınız olduğunu belirtmeliyim.

Stres kaynaklarınızı belirledikten sonra yeni yılda başarmak istediğiniz hedeflerinizi ve neden başarmak istediğinizi belirleyin, yazılı hale getirin ve görebileceğiniz bir yere asın. Motive olabilmeniz için her gün hedeflerinizi yeniden gözden geçirmeniz, hatırlamanıza yardımcı olacak. Hedefleriniz konusunda net olmanız ve onları küçük adımlara bölmeniz önemli. Küçük adımlar varmak istediğiniz noktaya erişmenizde yol haritası işlevini üstlenecek. Genelde belirlediğimiz hedeflere ulaşmakta yolumuza koyduğumuz en büyük engel gerçekçi olmayan ve başarılması zor hedefler belirlememiz. Elbette ki insanın kendine inanması önemli ancak bu kadar çok engel varken günlük hayatımızda, biraz sakin olup mütevazi hedeflerle yolunuza devam etmeye çalışmanız tükenmişlik hissinizi de azaltacaktır.

“Küçük başarısızlıkların sizi yıldırmasına izin vermeyin. Moralinizi bozacak yaşantılar karşısında hemen karamsarlığa kapılmak yerine kendinize, neden yeni yıl hedefleri belirlediğinizi hatırlatmayı ihmal etmeyin.”

Hedefleriniz bu yıl daha çok çalışmak, zengin olmak, daha sağlıklı beslenmek ya da yaşamak, yoga yapmak, daha az alkol tüketmek vs. olabilir. En büyük hedefiniz belkide 2016 yılını geride bırakıp 2017’ye temiz bir sayfa ile başlamaktı, ama olmadı! Dünya, bu kadar olumsuzluğa rağmen her gün dönemye devam ediyor, güneş her gün yine yeniden doğuyor ve batıyor, unutmayın. Ne olmuş hedeflerinize götüren yolda aksaklıklar yaşamışsanız, sağlıksız beslenip, çok para harcamış ya da “bu ülkenin hali hal değil, vaz geçtim ne barış olur ne huzur!” diyerek yeni yılın temiz sayfasını karalara boyamışsanız? Siz de yeni doğan güneşle birlikte her güne yine yeniden başlıyorsunuz, farkında mısınız?Size tavsiyem öncelikle psikolojik olarak kendinizi iyi hissedecek küçük motivasyon adımları belirlemeniz, onları ritüel haline dönüştürmeniz ve her güne bu ritüellerle başlayıp devam etmeniz. Dediğim gibi kendi motivasyonunuzu yükseltmek sizin elinizde. Gününüze size kendinizi iyi hissettirecek davranış örüntülerinizle başlayın. Mesela öncelikle aynada kendinize gülümseyin, gün içinde de gülümsemeyi ihmal etmeyin. Her gün kendinize biraz zaman ayırıp kendinizle baş başa kalmaya çalışın, sosyal medyadan uzaklaşın. Cep telefonunuzu bir kitapla aldatmayı deneyin mesela. Kendiniz için ve başkaları için güzel bir şeyler yapın ve yine gülümseyin. Zihnimizi kandırmamız kolay. Sadece gülümseyerek, olumsuz senaryolar yerine kendinize yaratacağınız mutluluk senaryosunu tekrarlarsanız zihniniz bir süre sonra iyi olduğunuza inanmaya başlayacaktır.Neden olmasın ki, her gün yaşanan olumsuz olaylara inat gülümsemek ve kendinizi iyi hissetmek size sadece bir şeyleri değiştirebilmek için gerekli motivasyonu sağlayacaktır. Denemekten bir şey kaybetmezsiniz. Mutlu bir yıl dilerim hepimize.