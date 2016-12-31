Yeni yıl coşkusu

DOYASIYA EĞLENDİLER: Ülkemizde faaliyet gösteren DMG Cyprus şirketler grubu yılbaşı yemeğiyle yeni yılı hep beraber kutladı. Güven Yüreği ve İrem Barani’nin birbirinden güzel şarkılarıyla müzik dolu bir gece yaşadılar

Girne’de hizmet veren eğlence mekanı Maxim Royal, DMG Cyprus şirketler grubunun yılbaşı yemeğine ev sahipliği yaptı. Kuzey Kıbrıs’ta içinde bulunduğu her sektörün lideri olmayı ilke edinen DMG Cyprus; büyük yılbaşı organizasyonu için Merit Royal&Premium Hotel bünyesinde hizmet veren Maxim Royal’i tercih etti.

Sahnelerin en başarılı seslerinden İrem Barani’nin birbirinden güzel şarkılarıyla başlayan gece; DMG Cyprus yönetim kurulu başkanı Dimağ Çağıner’in gecenin anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti. Gecede başarılı personellere hediyeleri takdim edildi.

Şarkıları, dansları ve izleyicilere yaptığı esprilerle beğeni toplayan Matmazel Coco; geceye özel olarak hazırladığı yılbaşı şovu ile eğlencenin ateşini yaktı. Karadeniz dans şovları eşliğinde gece akıp giderken; DMG Cyprus yönetim kurulu başkanı Dimağ Çağıner eşliğinde geceye özel olarak hazırlanan pasta kesimi yapıldı. Aynı zamanda doğum günü olan misafirlere de kutlamalar yapıldı.

Gecenin ikinci bölümünde oryantal şovla beraber bütün konuklar ayağa kalkarak bütün bir yılın yorgunluğunu dans ederek attı.

Gecenin son bölümünde sahneyi Türkiye’nin genç prensi Güven Yüreyi aldı. Gecede keyifli saatler yaşanırken konuklar Güven Yüreyi şarkılarına eşlik etti. Geceye kırmızı kadife ceketiyle merhaba diyen sanatçı son günlerin popüler şarkılarından bir Gökhan Tepe şarkısı olan “Kader” ile başladı. Programında gelen istekleri geri çevirmeyen sanatçı uzun süre hafızalardan silinmeyecek müzik dolu bir gece yaşattı.