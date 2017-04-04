Yeni suçları ortaya çıktı

Mağusa’da işlediği suçtan yargılanıp mahkum edildikten sonra sınır dışı edilen ancak aleyhindeki ihraç kararının kalkmasının ardından yeniden KKTC’ye dönen Doğan Eyisan, ülkeye girişte tutuklandı

Nadire BAHADİ

Mağusa’da 2013 yılında işlediği “Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarruf, taşıma ve kullanma” davalarından 2013 yılında yargılanıp mahkumiyetinin ardından sınır dışı edilen Doğan Eyisan, Bakanlar Kurulu Kararı ile aleyhindeki ihraç emrinin kalkmasının ardından ülkeye gelmek isteyince yeniden tutuklandı.

Eyisan dün Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapmak isterken polis tarafından alıkonulurken, zanlının 2012 yılında Mehmet Erkan Gerek’e ait 3 adet çek yaprağını bozdurup 60 bin TL’yi çalmakla suçlandığı ortaya çıktı.

Eyisan dün daha önceden teminata bağlı olduğu suçla ilgili yeniden teminata bağlandı ve yurtdışına çıkışı yasaklandı. 3 bin TL nakdi teminat yatıran zanlı için KKTC vatandaşı 2 kefil 20’şer bin TL’lik kefalet senedi imzaladı.

Yargılanmadığı davaları olduğu ortaya çıktı

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru İbrahim Bulut mahkeme de verdiği ifadesinde zanlı Doğan Eyisan’ın 20 Aralık 2012 tarihinde Mağusa’da Mehmet Erkan Gerek’e ait toplam 125 bin TL’lik çekin üçünü kırdırarak temin ettiği 60 bin TL’yi çaldığını kaydetti. Zanlının bu davadan teminata bağlanıp aleyhinde yurt dışına çıkış yasağı bulunduğunu söyleyen Bulut, zanlının 4 Ocak 2013 tarihinde işlediği işlediği “Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarruf, taşıma ve kullanma” davalarından yargılanıp mahkum edildiği ve aldığı cezasının ardından ihraç edildiğini ancak ihraç kararının kalkması nedeni ile ülkeye gelen zanlı Doğan Eyisan’ın yargılanmadığı davası olması nedeni ile tutuklandığın kaydetti. Doğan Eyisan aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını belirten Bulut, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.