Yeni Nesil Nokia 3310

2000’li yılların başında büyük ilgi gören ve milyonlarca kişi tarafından kullanılan efsane Nokia 3310 modeli geri dönüyor. Peki yeni Nokia 3310 ne zaman tanıtılacak? Yeni Nokia 3310’un fiyatı ne olacak? İşte Nokia 3310 ile ilgili bilmeniz gereken her şey…

Nokia, belki de tarihin en sevilen ve en dirençli telefonu olan 3310’u yeniden piyasaya sürecek. Söz konusu haberden günler sonra yeni Nokia 3310’a ait olduğu iddia edilen görüntü internette yer buldu. Şirketten sızdırıldığı iddia edilen kare modelin tasarımını gözler önüne seriyor. Ancak bu karenin doğruluğu henüz resmi kaynaklarca teyit edilmiş değil.

İlk olarak 2000 yılında piyasaya sürülen ve mobil telefonların modern çağını başlatan modellerden olan 3310, çok uzun pil ömrü sağlaması ve neredeyse parçalanamaz, sağlam bir kasaya sahip olması sebebiyle yeniden satılacak.

YENİ NOKIA 3310’UN FİYATI NE KADAR?

Şİrkete yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, 3310’un yeni versiyonun 75 ila 150 dolar arasında bir fiyata satılması planlanıyor. İnsanların güvenilir bir telefon olarak kullandığı bu modeli, akıllı telefonlarının yanında güvenilir bir alternatif olarak taşıması planlanıyor.