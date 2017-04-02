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02 Nisan 2017

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Kıbrıs

Yeni Mesai Saatleri Yarın Uygulanmaya Başlıyor

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Yeni Mesai Saatleri Yarın Uygulanmaya Başlıyor
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Kamuda belirlenen yeni kış mesai saatleri yarın uygulanmaya başlıyor. Kış mesaisi Mayıs ayının ikinci pazartesine denk gelen 8 Mayıs’ta son bulacak.

Kış mesaisinde çalışma saatleri Pazartesi, Salı, Çarşamba Cuma günleri 08.00-12.30/13.00-16.15; Perşembe günleri ise 08.00-12.30/ 13.00-17.30 olarak uygulanacak.

8 Mayıs-18 Eylül tarihleri arasında uygulanacak yaz mesaisi çalışma saatleri ise Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma günleri 07.30-14.00; Perşembe günleri ise 07.30-12.30/13.00-17.00 olacak.

Yaz mesaisi saati haftalık 35 saat olarak uygulanacak ve Cumartesi ile Pazar günleri, önceden olduğu gibi, tatil olacak.

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