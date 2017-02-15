Yeni mesai saatleri uygulaması askıya alındı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), hükümetin kamuda yeni mesai saatleri uygulanmasının 1 Mart’a kadar ertelendiğini duyurdu.

Hükümet ve sendikalar yarın görüşecek. Öte yandan memur sendikalarının yarın yapacağı eylem ve grevler askıya alındı.

KTAMS, “Hükümet sendikalarımızı toplantıya çağırıp yarın başlanacak yeni mesai uygulamasını 1 Mart’a kadar askıya aldığını ve 08:30’da başlanan mesai uygulamasına devam edileceğini tebliğ etmiştir. Bu çerçevede taleplerimizi görüşmek üzere 22 Şubat Çrş günü sendikalar ile hükümet bir araya gelecektir.Sendikalarımız sizlerin onayı olmayan hiç bir şeye imza atmayacak olup grevlerimiz askıya alınmıştır.” dedi.

Hükümetin yeni mesai saatlerinin, pazartesiden perşembeye 08.00-17.00, cuma günleri ise 16.00’ya kadar olması kararını almıştı. Yeni mesai saatleri yarın yürürlüğe girecekti.