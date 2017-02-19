Yeni ‘Doctor Who’ Tilda Swinton mı?

BBC yapımı bilimkurgu dizisi ‘Doctor Who’da doktoru canlandıran Peter Capaldi bu sezon diziden ayrılıyor. Capaldi’nin yerini kimin alacağı büyük bir merak konusuyken yapılan anketler ve kulislerde konuşulanlar ünlü oyuncu Tilda Swinton’ı işaret ediyor. Dizinin hayranları arasında, doktor karakterini bir kadının canlandırması ağır basıyor.

Doktor olarak bilinen, zamanda yolculuk yapan insansı dünya dışı yaratık olan Zaman Lordu’nun maceralarını anlatan dizide, doktor, dışarıdan 1950’lerden kalma bir polis kulübesi gibi görünen TARDIS adındaki bilince sahip ve zamanda yolculuk edebilen bir uzay gemisi ile evreni araştırır. Doktor, yol arkadaşları ile beraber uzay ve zamanı keşfeder, sorunları çözer, yaratıklarla yüzleşir ve tarihe yapılan müdahalelere engel olur. Doctor Who hayranlarına “Whovian” denir ve tarihte bir sözlükte yer edinmiş ilk hayran grubudur.