Yeni Akit’in Müjdat Gezen paylaşımına tepki yağdı

Kadıköy’deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin giriş kısmında yangın çıktı. Yangında maddi hasar meydana gelirken, olay yerinde şişe ve plastik eldiven bulunduğu belirtildi. Şüpheli yangın güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde; sanat merkezi önüne gelen bir kişinin benzin döküp ateşe verdiği görülüyor. Yeni Akit ise sanat merkezindeki yangını ‘P…..nk’ Müjdat’a büyük şok’ diye duyurdu, sosyal medyadan tepki yağdı.

Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Şehir Kahya Sokağı’nda bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin giriş kapısında yangın çıktı. Çevredekilerin yangını fark etmesi üzerine olay, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından ekiplerin olay yerinde yaptıkları incelemelerde sanat merkezinin bahçesinde şişe, çöp kovalarında plastik eldiven bulundu. Sanat merkezinin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleme alan ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sanat merkezi önüne gelen bir kişinin benzin döküp ateşe verdiği görülüyor. Kundaklama sonrası sanat merkezinin girişinde hasar meydana geldi. Müjdat Gezen ve çok sayıda sanatçı olay üzerine sanat merkezine geldi. Gezen, olayla ilgili açıklama yaptı.

YENİ AKİT’TEN ÇİRKİN PAYLAŞIM

Yeni Akit ise yaşanan olayı sitesinden ‘P…..nk’ Müjdat’a büyük şok’ başlığıyla duyurdu. Yeni Akit’in sosyal medya hesabından da yaşanan olay ‘P…..nk Müjdat’a büyük şok’ ifadesiyle paylaşıldı. Sosyal medyadan ise bu paylaşıma büyük tepki geldi.