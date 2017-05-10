“Yediklerimiz bizi beslemiyor, hasta ediyor”

Beslenme şekli değişmezse tip 2 diyabetin tüm dünyada dik bir ivmeyle artacağını belirten Dr. Aktaş, “Yediklerimiz bizi beslemiyor, aksine obez yapıyor, hasta ediyor” dedi. Bilim insanlarının artık diyabet tedavisini sorgulamaya başladığını söyleyen Aktaş, “Tıp kitaplarında bile doğru beslenmeyle iyileşir denen bir hastalık neden iyileşmiyor?” ifadesini kullandı.

Diyabet hem Türkiye’de hem dünyada hızla artan bir sağlık sorunu. Sadece yetişkinler değil, çocuklar da hastalığın kıskacında. Diyabet hastalığı tek başına hareket etmiyor, neredeyse vücuttaki tüm sistemleri, tüm organları etkiliyor.

Akupunktur ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş da “Diyabet ve Zayıflama Kürleri” adlı kitabında tüm dünyayı etkisi altına alan diyabeti mercek altına alıyor.

Aktaş, diyabetin tedavi edilebilin bir hastalık olduğunu, artık bilim insanlarının da var olan diyabet tedavisini sorgulamaya başladığını söylüyor.

Diyabete 3 ayda son verilebileceğini ileri süren Dr. Aktaş, kitapta okuyucuyu bekleyen bilgileri özetleyerek ntv.com.tr’nin sorularını yanıtladı:

Günümüzde diyabet hastalığının bu denli fazla görülmesinin ve tüm yaş gruplarını tehdit etmesinin en önemli nedenleri nelerdir?

“BUĞDAYIN AGRESİF GLUTENİ DİYABETİN BAŞROL OYUNCULARINDAN BİRİDİR”

Çok fazla şeker ve karbonhidrat tüketiyoruz. Yediğimiz ekmeği, makarnayı, pizzayı, böreği, çöreği de vücudun şeker olarak algıladığı unutulmamalı. Bu kadar çok şeker insanı diyabet hastası da yapar, kanser hastası da. Modern buğdayın vücudumuzun tanımadığı agresif gluten yapısı diyabet de dahil olmak üzere çok sayıda hastalığın arkasındaki başrol oyunculardan biridir. Kitapta bu agresif glutenin tip 2 diyabet patlamasındaki rolünü detaylı bir şekilde ele aldım. Tabii içi kimyasallarla dolu yiyecekler de önemli bir sorun. Kısacası, yediklerimiz bizi beslemiyor, aksine obez yapıyor, hasta ediyor.

“DİYABET 12 SENEDE YÜZDE 90 ARTTI”

Türkiye’de diyabet görülme sıklığı ile ilgili rakamlar nelerdir, hastalık daha çok hangi yaş grubunda görülüyor?

Bu konuda Türkiye’de yapılmış iki önemli çalışma var: TURDEP 1 ve TURDEP 2. İlk çalışma 1998 yılında yapıldı. O yıl itibariyle tip 2 diyabet hastaları nüfusun %7,2’si idi. İkinci çalışma 2010’da yapıldı ve oranın %13,7’ye çıktığı görüldü. Yani sadece 12 senede %90’lık bir artış söz konusu! Bu iki araştırmanın ışığında bakıldığında bugün itibariyle nüfusun % 20’sinin diyabet hastası olduğunu söylemek mümkün. Tabii bu buzdağının sadece görünen kısmı. Hiç teşhis konmamış, tip 2 diyabet hastası olduğunu bilmeyen pek çok kişi var. Bunların üstüne pre-diyabet hastalarını da eklediğinizde durum gerçekten vahim.

Diyabetteki artış bu hızla giderse, özellikle de obezite sınırında olan çocukları, dolayısıyla gelecek nesilleri nasıl bir tehlike bekliyor?

Eğer beslenme modelimizi değiştirmezsek tip 2 diyabet ve bu hastalıkla birlikte gelen sağlık sorunları dik bir ivmeyle artmaya devam edecektir. Mesela kalp krizinin, Alzheimer’ın arkasındaki en önemli risk faktörü diyabettir.

TIP KİTAPLARINDA İYİLEŞİR DENEN HASTALIK NEDEN İYİLEŞMİYOR?

Diyabet ve Zayıflama Kürleri kitabında okuyucuya neler veriyorsunuz, insanlar bu kitabı neden okumalı?

Her yazdığım kitap benim için çok önemli ama itiraf etmeliyim ki Diyabet ve Zayıflama Kürleri’nin farklı bir yeri var. Neden? Çünkü doktorluk mesleğime ilk başladığım yıllarda kafamı en çok kurcalayan sağlık sorunu tip 2 diyabet olmuştur. Tıp kitaplarında bile doğru beslenmeyle iyileşir denen bir hastalık neden iyileşmiyor? Hastalar her denileni yaptığı halde neden diyabetin vurduğu yeni sağlık sorunları ile boğuşmak zorunda kalıyorlar? Bugün sorunun ne olduğunu biliyorum ve pek çok tip 2 diyabet hastasını tam şifa ile tedavi ettim, etmeye de devam ediyorum. Temennim doğru beslenme modeli ile iyileşebilecek bir hastalık yüzünden eziyet çeken tüm diyabet hastalarının bu kitabı okumaları.