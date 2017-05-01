Yedidalga  İlkokulu’nda kitap tanıtım etkinliği düzenlendi

Mavifilm Yayınları tarafından çıkarılan ve Derya Atamer’in kaleme aldığı Girne’de Kayıp Hazine adlı çocuk kitabı Yedidalga İlkokulu’nda yapılan tanıtım etkinliği ile çocuklarla buluştu.

Girne’de Kayıp Hazine ve Aslan Yürekli Richard’ın Kayıp Hazinesi adlı kitapların yazarı çocuklarla kitapları ile ilgili sohbet gerçekleştirdi. Çocuklardan gelen sorularıda yanıtlayan Atamer, çocukların Beşparmak Dağları ve Girne’de geçen hikayeleri okumaktan büyük bir keyif aldıklarını dile getirdi.

Hikayede adı geçen kişilerin, mekanların, ve bilgilerin gerçek olmasının hikayeyi heyecanlı kıldığını belirten Atamer, çocukların tepkilerinden çok mutlu olduğunu söyledi. Kıbrıs‘ın Hazineleri Serisi’nin üçüncü kitabı olan “Alsan Şatosu’nun Gizemi” isimli kitabında baskı aşamasında olduğunu, yakında kitapçılarda yerini alacağını sözlerine ekledi. Eylül ayında basılmasını planlanan üçüncü kitabın çocuklardan gelen yoğun ilgi üzerine erkene alındığını belirtti.