YDÜ’yü de yenmek istiyoruz

KVB Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde Koop Spor’u 5.uzatma sonunda 127-121 yenerek ilginç ve tarihe geçen bir galibiyet elde eden LAÜ’nün yeni antrenörü Çağdaş Bora Havadis’e konuştu

BORA: “GALİBİYET HEDEFRLİYORUZ”:Lefke Avrupa Üniversitesi Büyük Erkek Basketbol Takımı’nda antrenör Orhun Mevlit’in yerine göreve getirilen Çağdaş Bora, bu hafta konuk edecekleri lider Yakın Doğu Üniversitesi karşısında galibiyet hedeflediklerini belirtti

Gürsel KARAGÖZLÜ

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nin 8. haftasında deplasmanda Koop Spor’u 5.uzatma sonunda 127-121 yenerek ilginç ve tarihe geçen bir galibiyet elde eden Lefke Avrupa Üniversitesi’nin yeni antrenörü Çağdaş Bora Havadis’e açıklama yaptı.

Lefke Avrupa Üniversitesi Büyük Erkek Basketbol Takımı’nda antrenör Orhun Mevlit görevden alınış ve yerine alt yapı antrenörü Çağdaş Bora getirilmişti.

Çağdaş Bora, Koop Spor karşısında alınan tarihi galibiyet ve bu hafta karşılaşacakları lider Yakın Doğu Üniversitesi maçıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Sezon başında Lefke Avrupa Üniversitesi basketbol alt yapı antrenörlüğünde görev alıyordum ve geçtiğimiz hafta Orhun Mevlit’ten boşalan büyük erkek takımı antrenörlüğüne getirildim. Kararın alındığı akşam sporcular ile toplantı yaparak Lefkoşa’daki Koop Spor ile oynanan maça Orhun Mevlit hocamın kurduğu kadro ile çıktık. Maç öncesi sporcular ile yaptığımız toplantıda onları maça motive edecek konuşmalar yaptım. Maça çıktığımız zaman sporcularımın çok istekli ve arzulu bir şekilde üst düzeyde oynayarak beş uzatma sonucunda maçtan 127-121 galip ayrıldık. Tüm takım sporcularımı kutlarım. Bize desteklerini esirgemeyen okul yönetimine ve maça gelerek destek veren herkese teşekkür ederim. Bu hafta kendi saha ve seyircimiz önünde lider YDÜ ile karşılaşacağız. Bu maça üç antrenmanla en iyi şekilde hazırlanıp galip gelmek için mücadele edeceğiz. Çalışmalarımız tam kadro devam ediyor. YDÜ ile güzel ve çekişmeli bir maç oynayacağız. Herkesi bu maça bekliyoruz.”