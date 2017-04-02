YDÜ’den Beşiktaş’a geçit yok: 70-65

Türkiye Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 24. haftasında Yakın Doğu Üniversitesi, sahasında Beşiktaş’ı 70-65 yendi.
Salon: İstanbul Caferağa
Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Ozan Gönen, Alper Elçikoca
Yakın Doğu Üniversitesi: Mc Bride 17, Eldebrink 5, Vandersloot 22, Holingsvorth 12, Olcay Çakır Turgut 4, Bahar Çağlar 6, Leuchanka 4
Beşiktaş: Kübra İmren Siyahdemir 18, Zellous 5, Harding 14, Perovanovic 17, Stokes 8, Burcu Çiğil, Esra Erden Atacan 3, Mehtap Karabilecen
- Periyot: 14-21
Devre: 30-37
- Periyot: 53-55
Beş faulle çıkan: 39.28 Holingsvorth (Yakın Doğu Üniversitesi)
Lider Yakın Doğu Üniversitesi, bu sonuçla üst üste 9., toplamda da 20. galibiyetini elde etti. Beşiktaş ise 5 maç sonra kaybederek 9. mağlubiyetini yaşadı.
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