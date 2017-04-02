YDÜ’den Beşiktaş’a geçit yok: 70-65

Türkiye Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 24. haftasında Yakın Doğu Üniversitesi, sahasında Beşiktaş’ı 70-65 yendi.

Salon: İstanbul Caferağa

Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Ozan Gönen, Alper Elçikoca

Yakın Doğu Üniversitesi: Mc Bride 17, Eldebrink 5, Vandersloot 22, Holingsvorth 12, Olcay Çakır Turgut 4, Bahar Çağlar 6, Leuchanka 4

Beşiktaş: Kübra İmren Siyahdemir 18, Zellous 5, Harding 14, Perovanovic 17, Stokes 8, Burcu Çiğil, Esra Erden Atacan 3, Mehtap Karabilecen

Periyot: 14-21

Devre: 30-37

Periyot: 53-55

Beş faulle çıkan: 39.28 Holingsvorth (Yakın Doğu Üniversitesi)

Lider Yakın Doğu Üniversitesi, bu sonuçla üst üste 9., toplamda da 20. galibiyetini elde etti. Beşiktaş ise 5 maç sonra kaybederek 9. mağlubiyetini yaşadı.