YDÜ’de olmak mutluluk verici

YDÜ Kadın Basketbol Takımı’nın yeni transferi Kayla McBride, Havadis’e konuştu

BASKETBOLU ÖZLEDİM:

Uzun bir sakatlık döneminin ardından Aralık sonunda takıma katılan ve geçtiğimiz haftada takımla KKTC’ye gelerek hazırlık maçında Girne Üniversitesi karşısında 21 sayı ile oynayarak göz dolduran Kayla McBride; “Sakatlıktan sonra yeniden basketbol oynamayı özledim. Tekrardan oynamaya başladığım için mutluyum. YDÜ’de olmak da benim için ayrı bir zevk” dedi

TÜM KUPALARI İSTİYORUZ:

McBride; “Takımım ile birlikte EuroCup kupasını kazanmak istiyoruz. Tabiki Türkiye Kupası ve Türkiye Ligi’ni de. Ancak şu anda maç maç ilerliyoruz. Amacımız sezon sonuna kadar ligin en iyi basketbol oynayan takımlarından biri olmak ve tabi ki Yakın Doğu Üniversitesi’nin hedefi olan üç kulvarda da şampiyonluk”

Tonguç KOTAK

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı’nın yeni transferi Kayla McBride, Havadis’e açıklamalarda bulundu.

Uzun bir sakatlık döneminin ardından Aralık sonunda takıma katılan ve performansıyla göz dolduran Kayla McBride, bu sezon ki hedeflerini belirtti.

YDÜ’de olmaktan mutluyum

Bordo mavililerde 21 numaralı formayı giyen Kayla McBride; “Sakatlıktan sonra yeniden basketbol oynamayı özlemiştim. Bu benim işim. Tekrardan oynamaya başladığım için mutluyum. Ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi’nde oynamak hem gurur hem de keyif verici” açıklamasında bulundu.

İyi bir takıma geldim

Kayla McBride, Yakın Doğu’ya gelişi ile ilgili olarak, “Şimdiye kadar bu takımı hep beğendim, takımımı seviyorum. Yurtdışında her zaman farklı tecrübeler yaşarsınız. Ama bu ekipte iyi bir koçum var, iyi bir organizasyon var ve iyi insanlardan oluşuyor. Örneğin; Courtney, Essence, Angelica ve diğer takım arkadaşlarım özellikle sakatlığımın ardından oyunu oynamamı kolaylaştırıyorlar. Benim için iyi bir geri dönüş oldu. Çok iyi oyuncular var takımda, güzel bir oluşumda yer alıyorum. Harika hissediyorum.” dedi.

Transferimi duyduğumda mutlu oldum

Transferi konusunda da konuşan McBride açıklamalarına şöyle devam etti: “Bu takım hediye gibiydi benim için. Geçen yıl Rusya’da oynuyordum, zordu. Beni nelerin beklediğini merak ediyordum. Ancak gerçekten iyi bir ekiple, aynı zamanda basketbolda çok saygı gören bir başkanla İstanbul’da ve Kıbrıs‘ta olacağımı bilmek hayatımda yaptığım en iyi seçimlerden bir tanesiydi. Özellikle de basketbolu benim kadar seviyorsanız bu çok güzel.”

Hedeflerimiz şampiyonluk

Yakın Doğu Üniversitesi ile kendisinin hedeflerinin birbirini tuttuğunu belirten McBride şöyle konuştu: “Açıkçası EuroCup kupasını kazanmak istiyoruz, Türkiye Kupası ve Türkiye Ligi’ni de. Ancak şu anda maç maç ilerliyoruz. Birbirimizi anlamaya çalışıyoruz. Amacımız sezon sonuna kadar ligin en iyi basketbol oynayan takımlarından biri olmak ve tabi ki Yakın Doğu Üniversitesi’nin hedefi olan üç kulvarda da şampiyonluk. Benim hedeflerime gelince, kazanmak, kazanmak. İyi bir takım oyuncusu olmak ve ailemi elimden geldiğince iyi temsil etmek. dedi.