YDÜ zor sınavda

Türkiye Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 12’inci haftasında YDÜ İstanbul’da Abdullah Gül Üniversitesi ile karşılaşacak

Türkiye Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde geride kalan 11 maçta aldığı 8 galibiyet ile ikinci sırada yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, ligin 12. haftasında Abdullah Gül Üniversitesi’ni ağırlayacak.

İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak maç bugün saat 16:00’da başlayacak. Ligin Galatasaray ile birlikte 19 puanlı diğer takımlarının bu karşılaşması hakkında başantrenör Zafer Kalaycıoğlu açıklamalarda bulundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, Abdullah Gül Üniversitesi ile evlerinde oynayacakları maç öncesi yaptığı değerlendirmede, kupa mücadelesi için motivasyonu yüksek, iyi bir kadroya sahip, iddialı takımlarımdan biri ile önemli bir maça çıkacaklarını söyledi.

Abdullah Gül Üniversitesi’nin mücadele ettiği EuroCup grubundan namağlup çıktığını ve hedeflerinin şampiyonluk olduğunu anımsatan Başantrenör Kalaycıoğlu, “Savunmaya önem veren iki takımın mücadele edeceği zor bir maç olacak.

İyi bir kadro oluşturan Abdullah Gül Üniversitesi’nin İstanbul Üniversitesi’nden Şaziye İvegün’ü transfer ettikleri duyumunu aldık. Önemli bir oyuncu, A Milli takımın da en çok sayı atan oyunculardan bir tanesi. Güçlü bir takım karşısında olduğumuzun farkındayız. Ligde üst sıralarda kalabilmek açısından önemli bir maç.

Başından sonuna kadar oyunu kontrol etmemiz gereken bir maç. Burada da oyunculara önemli görevler düşüyor. Bu görevleri oyuncularımıza antrenmanlarımızda söyledik. Yaptığımız başarılı çalışmaları sahada da uygulayabilirsek maçı kazanabiliriz. Oyuncularımın tecrübesine güveniyorum, yeteneklerinin hakkını vererek saha da oynamayı iyi biliyorlar. Her takım gibi bizim de hedefimiz sahadan galip ayrılmak” şeklinde konuştu.