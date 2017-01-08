YDÜ seriyi sürdürdü: 79-72

AGÜ ZORLADI AMA BAŞARAMADI: Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde Yakın Doğu Üniversitesi, AGÜ karşısında ilk devreyi 50-46 geride kapatmasına rağmen karşılaşmadan 79-72 galip ayrılmayı başardı ve galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 12’inci haftasında evinde karşılaştığı güçlü rakip Bellona Abdullah Gül Üniversitesi’ni 7 sayı farkla 79-72 mağlup etti.

İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanan maçta, Yakın Doğu Üniversitesi, AGÜ’yü 79-72 yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı. İki takımın da hücuma odaklandığı ilk devreyi AGÜ 50-46 önde tamamladı, savunmaların öne çıktığı ikinci yarıda ise Yakın Doğu Üniversitesi 33-22’lik skorla maçı lehine çevirdi.

İlk üç dakika beraberlikle geçildikten sonra AGÜ 6 sayılık fark yakaladı. Son bölüm Courtney Vandersloot – Chelsea Gray düellosu şeklinde geçti, AGÜ çok tempolu oynanan bu periyodu 27-25 önde bitirdi.

İkinci periyotta da oyunda kopma olmadı. 7.dakika 41-41 beraberlikle geçildi. Farkı 6 sayıya kadar çıkaran AGÜ soyunma odasına 50-46 önde gitti.

Çok yüksek tempoda oynanan ilk yarıda Vandersloot 14, Gray 18 sayı attı, AGÜ 3 sayı bölgesinden 5/6, Yakın Doğu Üniversitesi 4/8 isabetle şut attı.

Üçüncü periyodda ilk yarının aksine savunmalar sertleşti ve hücumlar zorlaştı. Yakın Doğu Üniversitesi 6. dakikada Quanitra’nın maçtaki 4. sayısıyla skoru 55-55 eşitledi. 58 saniye kala Essence Carson’un üçlüğü üçüncü periyodun skorunu belirledi: 63-60 Yakın Doğu Üniversitesi.

Üçüncü çeyreğin sonlarında devreye giren Hollingsworth’ün son çeyrekte de iyi performans göstermesiyle Yakın Doğu Üniversitesi son 4 dakikaya 71-69 önde girdi. 6-1’lik seriyle son dakikaya girilirken skoru 77-70’e getiren Yakın Doğu Üniversitesi karşılaşmayı da 79-72 kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesi ribauntlarda 39-22, hücum ribauntlarında 16-6 üstünlük elde etti.

Öne çıkanlar…

Yakın Doğu üniversitesi’nde: Angelica Robinson 10 sayı, 12 ribaund, Quanitra Hollingsworth 14 sayı, 9 ribaunt, Courtney Vandersloot 25 sayı, 6 ribaund, 6 asist ile öne çıkan isimler oldu.

Bellona AGÜ: Ayşegül Günay 10 sayı, Chelsea Gray 25 sayı, Tanasha Wright 16 sayı, 5 ribaunt, 7 asist ile oynadı.

Yakın Doğu Üniversitesi ilk devrenin son maçında 14 Ocak 21017 tarihinde Adana’da Adana Aski ile mücadele edecek.