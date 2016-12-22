YDÜ kazandı, Girne kaybetti

GİRNE SERİYİ KAYBETTİ: Türkiye Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 9. haftasında Girne Üniversitesi üç maçlık galibiyet serisi ile çıktığı Beşiktaş karşısında 72-62 mağlup olarak seriyi kaybetti. Yakın Doğu Üniversitesi ise İstanbul Üniversitesi deplasmanında 102-72 galip geldi

Türkiye Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 9. Haftasında Girne Üniversitesi Beşiktaş ile karşı karşıya geldi, Yakın Doğu Üniversitesi ise deplasmanda İstanbul Üniversitesi’ne konuk oldu.

Ligde 3 maçlık galibiyet serisi ile Beşiktaş karşısına çıkan Girne Üniversitesi, bu serisini kaybetti. Beşiktaş Akatlar Arena’da oynanan mücadelede ilk periyot 19 – 12, ikinci periyot 16 – 20, üçüncü periyot 19 – 16 ve son periyot da 18 – 14 tamamlanırken, mücadele 72-62’lik Beşiktaş galibiyetiyle noktalanmış oldu.

YDÜ’de yüzler gülüyor

Türkiye kadınlar Basketbol Ligi’nin 9.haftasında deplasmanda İstanbul Üniversitesi ile karşılaşan Yakın Doğu Üniversitesi ise maçı 102-72’lik skorla galip tamamlamayı başardı.

İstanbul Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu’nda oynanan maçta ilk periyot 15-25, ikinci periyot 19-21, üçüncü periyot 22-21 ve son periyot ise 16-35 ile tamamlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde; Quanitra Hollingsworth 22 sayı, 11 ribaunt, 2 asist, Essence Carson 21 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, Courtney Vandersloot 23 sayı, 4 ribaunt, 8 asist, Angelica Robinson 9 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, Bahar Çağlar, 5 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, Olcay çakır 7 sayı, 12 ribaunt, 9 asist ile takımın göz dolduran isimleri oldu.

İstanbul Üniversitesi’nde; Şaziye İvegin Üner 20 sayı, 6 ribaunt, Sasa Cado 23 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, Jordan Hooper 13 sayı, 4 ribaunt ile oynadı