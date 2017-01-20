YDÜ, Karadağ’dan gülerek çıktı: 67-72

Yakın Doğu Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi karşısında 72-67 galip gelirken, Kaspars Kambala 21, Mandic 15 ve Derek Williams da 19 sayı ile takımlarının 72 sayısının 55’ine imza atarak maça damga vuran isimler oldular

Yer: LAÜ Spor Salonu

Hakemler: Ahmet Maslakçı ***, Ulviye Beşe ***

LAÜ:Knıght *** (28), Adnan *, Darko *** (21), Kemal *, Benon *, Filip ** (5), Hüseyin ** (6), Berk ** (7), Hasan *, Nevzat *

YDÜ: Mandic *** (15), Kambala *** (21), Halil ** (7), İhsan ** (6), Kemal **, Sercem *, Fehmi *, Arda ** (2), Vedat *, Derek Williams *** (19)

1.periyot: 12-20

İlk yarı: 32-40

3.periyot: 54-55

Tonguç KOTAK

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde lider Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Lefke Avrupa Üniversitesi’ni (LAÜ) deplasmanda 72-67 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

LAÜ Spor Salonu’nda kalabalık bir seyirci önünde oynanan maça iyi başlayan taraf olan YDÜ tecrübeli isimleri Kambala ve Mandic ile sayılar bulurken, LAÜ ise Darko’nun basketleri ile ayakta kalırken ilk periyotu YDÜ 20-12 önde bitirdi.

İkinci periyotta da aradaki farkın kapanmasına izin vermeyen ve zamana zaman farkı çift hanelere çıkaran bordo mavililer devreyi 40-32 önde tamamladı.

İkinci yarıda toparlanan LAÜ, Knight’ın oyuna ağırlığını koyması ile farkı kapattı ancak üçüncü periyot da YDÜ’nün 55-54 üstünlüğünde kapandı.

Son bölüm büyük bir çekişmeye sahne oldu. Maçın 28. dakikasında Knight’ın üç sayılık basketi ile LAÜ 52-50 öne geçti. Bu andan itibaren Derek Williams – Kaspars Kambala ile oyuna ağırlığını koyan Yakın Doğu maçı 72-67 kazanarak puanını 17’ye çıkararak liderliğini devam ettirdi. LAÜ ise 5. yenilgisini alarak haftayı 13 puanla 5.sırada kapattı.

Maçta LAÜ’den Knight 28, Darko ise 21 sayı atarken, YDÜ’de de Kambala 21, Mandic 15 ve Williams ise 19 sayı ile oynadı.

Bu maçta Lefke Avrupa Üniversitesi’nin yeni transferi Berk ilk kez forma giyerken attığı 7 sayı ile takımına katkı verdi.

KVB Büyük Erkekler Ligi

Takımlar O G M AS YS AV P

1.YDÜ 9 8 1 730 591 139 17

2.Koop 9 5 5 779 722 57 14

3.MAPFREE 8 5 3 667 631 36 13

4.GÜ 9 4 5 712 683 29 13

5.LAÜ 9 4 5 728 713 15 13

6.MGA 8 3 5 575 616 -41 11

7.GAÜ 8 1 7 479 704 -225 9