YDÜ, Fenerbahçe deplasmanında

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde ikinci sırada bulunan Yakın Doğu Üniversitesi 14. haftada bugün deplasmanda lider Fenerbahçe ile zirve mücadelesine çıkacak

POTADA DEV MAÇ:

Dev maç öncesinde Fenerbahçe 25 puanla ilk sırada yer alırken Yakın Doğu Üniversitesi ise 24 puanla zirve takibinde. İki takım arasında büyük heyecana sahne olacak zorlu mücadele bugün saat 15.30’da Fenerbahçe Metro Enerji Arena’da oynanacak. Zirve mücadelesi TRT Spor’dan naklen yayınlanacak

Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 14. haftasında bugün deplasmanda lider Fenerbahçe ile zirve mücadelesine çıkacak.

Dev maç öncesinde Fenerbahçe 25 puanla ilk sırada yer alırken Yakın Doğu Üniversitesi ise 24 puanla zirve takibinde.

İki takım arasında büyük heyecana sahne olacak zorlu mücadele bugün saat 15.30’da Fenerbahçe Metro Enerji Arena’da oynanacak.

Zirve mücadelesi TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

Kalaycıoğlu: “Gücümüzü göstereceğiz”

Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacakları maçı değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Baş Antrenörü Zafer Kalaycıoğlu, zor ve çekişmeli bir maç olacak açıklamasında bulundu. Taraftarının desteği ile sahasındaki tüm maçları kazanan Fenerbahçe’nin zirve yarışında tüm gücünü ortaya koyacağını belirten Kalaycıoğlu, ligde güçlü oyuncu kadrolarına sahip takımların hiç de kolay olmayacak bir mücadele vereceklerini belirtti. Kalaycıoğlu, “Sahadaki mücadele çok önemli olacak. Bulunduğumuz sıralardaki farkı göstermek gerekiyor. Oyuncularımızın ellerinden geleni yapmalarını ve kendilerini göstermelerini bekliyoruz. Zor ve güzel bir maç için hazırız” dedi.