YDÜ çifte şampiyon

Tüm gelirinin 6 yaşındaki Nefes Demirpençe’ye bağışlanacağı Hentbol KTSYD Kupası tamamlandı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Hentbol Federasyonu işbirliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen ve tüm gelirinin 6 yaşındaki Nefes Demirpençe’ye bağışlanması kararlaştırılan ‘Hentbol KTSYD Kupası’nda final karşılaşmaları dün akşam oynandı. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer alan final karşılaşmalarını kalabalık bir seyirci topluluğu takip etti. Kadınlar ve erkekler finalinde rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) kupaya uzanan taraf oldu.

Finaller büyük ilgi gördü

Final gününde salonda gerçekleşen bilet satışlarına karşılaşmaları takip etmeye gelen sporseverler büyük ilgi gösterdi. Salonda yer alan skorbordda iki takımın oyuncularının isimlerinin yerinde küçük Nefes’in ismi yer aldı. Bu yıl hentbol liglerinde yer alacak olan KKTC Fenerbahçeliler Derneği de Nefes’e forma hediye etti.

Nefes’e takımlardan hediyeler

Kadınlar finali öncesinde her iki takım parke zemine ortak hazırladıkları ve üzerinde “Bugün hepimiz el eleyiz. Bugün hepimiz tek NEFE’iz” yazılı pankartla çıkarken, rakibi DAÜ’yü 26-20’lik skorla mağlup eden YDÜ, KTSYD Hentbol Kupası’nın sahibi oldu. Finalin ardından her iki takımın oyuncuları Nefes’e aldıkları hediyeleri takdim etti.

Erkekler finali öncesi öncesinde takımlar salona “Hentbol tutkumuza bir Nefes de siz olun” yazılı pankartla ve balonlarla çıktı. Kadınlarda olduğu gibi erkek takımlar da Nefes’e aldıkları hediyeleri takdim etti. Karşılaşmada rakibi DAÜ’yü 32-27 yenen YDÜ, kadınlarda olduğu gibi kupayı kazanan taraf oldu.

Kupaları Nefes verdi

Karşılaşmanın öncesinde ve sonrasında Nefes’e büyük ilgi gösterdi. Ödül töreninde takımlara koydukları katkılardan dolayı üzerinde Nefes’in kendi el yazısı ile imzasının bulunduğu katılım belgeleri Milletvekilleri ve üst düzey yöneticiler tarafından verildi. Turnuvayı ikinci tamamlayan DAÜ’ye plaketlerini Nefes’in anne ve babası Eray Demirpençe ve Nihal Cesuroğlu takdim etti. Şampiyon YDÜ kadın ve erkek takımı kupalarını küçük Nefes’in elinden aldı.