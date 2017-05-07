Aziz Yıldırım YDÜ Başkanı’na tokat attı

Yakın Doğu Üniversitesi Fenerbahçe Kadın Basketbol final ilk maçı öncesi son dakika gelişmesi… Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım rakip takımın başkanına tokat attı.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Final Serisi ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında bugün oynanan maçta sıradışı bir olay yaşandı. Maç başlamadan önce protokol tribününde yaşanan kriz Aziz Yıldırım’ın, Işık Eyigüngör’ün üzerine yürümesine ve yumruk atmasına neden oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin başkanlığını yapan Fenerbahçeli eski yönetici Işık Eyigüngör, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ı protokol tribününde karşılamak için yanına gittiği sırada Yıldırım , Eyigüngör’ün üzerine yürüdü ve yumruk attı. Maçın başlamasına az bir süre kalan yaşanan bu olay nedeniyle mücadele 10 dakika geç başladı. Salonda gergin anlar yaşandı. Spor Şube Polislerinin araya girmesiyle sakinleşen havadan sonra iki başkan ayrı ayrı yerlere oturtuldu.

Işık Eyigüngör Aziz Yıldırım’ın kendisine yumrut attığını söylerken, Yıldırım ise kendilerine protokolde yeterince yer ayrılmadığını söyledi.

Aziz Yıldırım olaylardan sonra basın mensuplarına ’Oyuncularımızı ayartıyorlar, maçtan önce 3 oyuncumuza transfer teklifinde bulunuyorlar. Bilet istiyoruz bilet vermiyorlar, burayı Beşiktaş taraftarlarıyla dolduruyorlar’ iddiasında bulundu. Oldukça sinirli olan Aziz Yıldırım güçlükle sakinleştirildi ve devre arasında da polislerin yanına giderek yaşananları bir kez daha anlattı. Olaylardan yaklaşık 15 dakika sonra maç başladı.