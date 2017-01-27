YDÜ, Avrupa’yı sallıyor: 85-58

EUROCUP’TA SON 8’E KALDI: Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’ndaki (Eurocup) mücadelesini yenilgisiz sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi, son 16 turu ilk maçında deplasmanda 14 sayı farkla yendiği Alman Rutronik Stars Keltern takımını evinde de 27 sayı farkla 85-58 yenerek adını son 8’e yazdırdı

Salon: İstanbul Caferağa

Hakemler: Vicente Bulto (İspanya), Borys Shulga (Ukrayna), Radomir Vojinovic (Karadağ)

Yakın Doğu Üniversitesi: Vajda 6, Holingsvorth 1, Carson 13, Mc Bride 14, Vandersloot 12, Olcay Çakır 11, Eldebrink 12, Robinson 2, Gizem Başaran 8, Bahar Çağlar 6

Rutronik Stars Keltern: Thomas 11, Pokk 14, Vucurovic 12, Davis 2, Mayombo 4, Ciappina 6, Elbert, Wagner 5, Schuler, Teilane 4

Periyot: 17-12

Devre: 37-29

Periyot: 60-46

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (Eurocup) son 16 turu rövanş maçında Alman ekibi Rutronik Stars Keltern takımını 85-58 yendi.

Almanya’daki ilk karşılaşmada rakibini 76-62 yenen Yakın Doğu Üniversitesi, bu sonuçla kupada adını son 8 turuna yazdırdı.

İstanbul Cafer Ağa Spor Salonu’nda oynanan maçta, Yakın Doğu Üniversitesi’nde süre alan tüm oyuncular skor üretirken YDÜ rakibine ribauntlarda 46-31, asistlerde de 20-13 üstünlük sağladı. Maç sırasında hafif sakatlık geçiren QuanitraHollingsvorth tedbir amaçlı oyundan çıkarıldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyotta, YDÜ Hollingsworth, Vandersloot ve McBride’ın sayılarıyla ilk çeyreği 17-12 önde kapattı.

İkinci periyotta farkı kapatmaya çalışan Alman ekip YDÜ’nün tecrübeli oyuncuları Eldebrink, Robinson, Bahar ve McBride’ın sayılarına engel olmayınca devre 37-29 YDÜ üstünlüğünde tamamladı.

Rutronik Stars Keltern üçüncü periyoda iyi başlarken YDÜ yakaladığı seriyle final periyoduna 14 sayılık avantajla 60-46 önde girdi.

Son periyoda Eldebrink’in üst üste sayılarıyla giren Yakın Doğu, farkı da giderek açarak, sahadan 85-58 galip ayrıldı ve Eurocup’ta adını Son 8 takım arasına yazdırdı.

Ligdeki rakip Hatay BŞB

Eurocup’ta son 8’e kalan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, mücadele ettiği Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 15. haftasında ise, 29 Ocak Pazar günü, saat 16.00’da Hatay BŞB ile karşılaşacak.