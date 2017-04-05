YDÜ avantaj peşinde

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (Eurocup) finali ilk maçında bugün iki Türk takımı Bellona AGÜ ile Yakın Doğu Üniversitesi Kayseri’de karşılaşacak

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (Eurocup) finali ilk maçında bugün iki Türk takımı Bellona AGÜ ile Yakın Doğu Üniversitesi karşı karşıya gelecek.

Kayseri’de Kadir Has Kongre Merkezi’nde oynanacak finalin ilk maçı saat 19.00’da başlayacak. Rövanş ise 12 Nisan Çarşamba günü İstanbul’da Caferağa Spor Salonu’nda yapılacak ve kupanın sahibi belli olacak.

Havadis de Kayseri’de

Eurocup finali ilk maçını Havadis Gazetesi de yerinde takip edecek. Zorlu finalin ilk maçında Havadis Spor Servisi’nden Tonguç Kotak maçı yorumlayacak

Kalaycıoğlu: Kupayı KKTC’ye götürmek isteriz

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, “Finalin favorisiyiz.” dedi.

Kalaycıoğlu: “Bellona AGÜ karşısında favori olduğumuzu düşünüyorum ama bu bir avantaj sağlar mı, bilmiyorum. Kupayı alırsak, kariyerimdeki en büyük başarı olacak. Şampiyon olursak, kupayı KKTC’ye götürmek isteriz” dedi.