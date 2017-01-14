YDÜ, ASKİ deplasmanında

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 13. haftasında deplasmanda Adana ASKİ’ye konuk olacak

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 13. haftasında bugün deplasmanda Adana ASKİ ile karşılaşacak. Adana Adnan Menderes Spor Salonu’nda saat 16.00’da oynanacak maç öncesinde Yakın Doğu Üniversitesi ligde 21 puanla 2. sırada yer alırken, Adana ASKİ ise 18 puanla 5. sırada bulunuyor.

Hazırlıklarını KKTC’de tamamladı

YDÜ 13. hafta hazırlıklarını ülkemizde yaptığı kamp ile tamamladı. Bordo mavililer geçtiğimiz çarşamba günü Girne Üniversitesi ile hazırlık maçı oynadıktan sonra çalışmalarını NEU RA 25 Spor Salonu’nda sürdürdü. Yakın Doğu dün ise KKTC’den ayrılarak maç için Adana’ya gitti.

McBride, Adana’da oynayacak

Yakın Doğu Üniversitesi’nin yeni transferi Kayla McBride, Adana ASKİ karşısında forma giymeye hazırlanıyor. McBride, iyi bir koça sahip olan YDÜ’de yer almaktan dolayı heyecan duyduğunu dile getirerek, takım arkadaşlarının kendisine yardımcı olduğunu ve takım olarak hedefleri doğrultusunda çok çalışacaklarını dile getirdi.

Hedef galibiyet

Adana ASKİ karşılaşması öncesi değerlendirmelerde bulunan YDÜ Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, ilk devrenin son maçını önemli bir takımla oynayacaklarını söyledi. Kalaycıoğlu, “Bu maç için hazırlıklarımızı KKTC’de yaptık. Uzun bir sakatlık döneminden sonra aramıza yeni katılan Kayla McBride maçta forma giyecek. Onun için de maç öncesi iyi bir çalışma oldu. Hem oyuncularımızı hem de oyun sistemimizi görme fırsatı bulduk. Çalışmalarımızı rakibimizin az çok tahmin ettiğimiz oyun sistemine göre yaptık ve maça hazırız” dedi.

TKBL

Takımlar O G M A Y Puan

1.Fenerbahçe 12 11 1 910 702 23

2.YDÜ 12 9 3 949 768 21

3.Galatasaray 12 9 3 910 795 21

4.B.AGÜ 12 8 4 819 770 20

5.A.ASKİ 12 6 6 810 808 18

6.Beşiktaş 12 6 6 802 804 18

7.A.Botaş 12 6 6 827 853 18

8.İstanbul Üni. 12 6 6 844 867 18

9.Mersin BŞB. 12 6 6 833 893 18

10.Hatay BŞB. 12 5 7 852 833 17

11.MBK Doğuş 12 4 8 780 900 16

12.T.Osmaniye 12 3 9 801 919 15

13.Girne Üni. 12 3 9 837 912 15

14.Canik Bel. 12 2 10 761 911 14