14 Ocak 2017

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YDÜ, ASKİ deplasmanında

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YDÜ, ASKİ deplasmanında
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Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 13. haftasında deplasmanda Adana ASKİ’ye konuk olacak

 

 

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 13. haftasında bugün deplasmanda Adana ASKİ ile karşılaşacak. Adana Adnan Menderes Spor Salonu’nda saat 16.00’da oynanacak maç öncesinde Yakın Doğu Üniversitesi ligde 21 puanla 2. sırada yer alırken, Adana ASKİ ise 18 puanla 5. sırada bulunuyor.

 

Hazırlıklarını KKTC’de tamamladı

YDÜ 13. hafta hazırlıklarını ülkemizde yaptığı kamp ile tamamladı.  Bordo mavililer geçtiğimiz çarşamba günü Girne Üniversitesi ile hazırlık maçı oynadıktan sonra çalışmalarını NEU RA 25 Spor Salonu’nda sürdürdü. Yakın Doğu dün ise KKTC’den ayrılarak maç için Adana’ya gitti.

 

McBride, Adana’da oynayacak

Yakın Doğu Üniversitesi’nin yeni transferi Kayla McBride, Adana ASKİ karşısında forma giymeye hazırlanıyor. McBride, iyi bir koça sahip olan YDÜ’de yer almaktan dolayı heyecan duyduğunu dile getirerek, takım arkadaşlarının kendisine yardımcı olduğunu ve takım olarak hedefleri doğrultusunda çok çalışacaklarını dile getirdi.

 

Hedef galibiyet

Adana ASKİ karşılaşması öncesi değerlendirmelerde bulunan YDÜ Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, ilk devrenin son maçını önemli bir takımla oynayacaklarını söyledi. Kalaycıoğlu, “Bu maç için hazırlıklarımızı KKTC’de yaptık. Uzun bir sakatlık döneminden sonra aramıza yeni katılan Kayla McBride maçta forma giyecek. Onun için de maç öncesi iyi bir çalışma oldu. Hem oyuncularımızı hem de oyun sistemimizi görme fırsatı bulduk. Çalışmalarımızı rakibimizin az çok tahmin ettiğimiz oyun sistemine göre yaptık ve maça hazırız” dedi.

 

TKBL

Takımlar  O  G  M  A  Y  Puan

1.Fenerbahçe  12  11  1  910  702  23

2.YDÜ  12  9  3  949  768  21

3.Galatasaray  12  9  3  910  795  21

4.B.AGÜ  12  8  4  819  770  20

5.A.ASKİ  12  6  6  810  808  18

6.Beşiktaş  12  6  6  802  804  18

7.A.Botaş  12  6  6  827  853  18

8.İstanbul Üni.  12  6  6  844  867  18

9.Mersin BŞB.  12  6  6  833  893  18

10.Hatay BŞB.  12  5  7  852  833  17

11.MBK Doğuş  12  4  8  780  900  16

12.T.Osmaniye  12  3  9  801  919  15

13.Girne Üni.  12  3  9  837  912  15

14.Canik Bel.  12  2  10  761  911  14

 

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