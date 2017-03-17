YDK’dan çifte zafer

Ortaokullararası (Yıldızlar) Badminton Finalleri dün yapılırken Yakın Doğu Koleji kızlarda ve erkeklerde şampiyon oldu

Okan KARADEMİR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Ortaokullararası (Yıldızlar) Badminton Birinciliği’nde Yakın Doğu Koleji hem kızlarda hem de erkeklerde şampiyon oldu.

Yıldızlar Badminton Finalleri dün Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı.

Gün boyu devam eden müsabakalar sonunda Yakın Doğu Koleji, rakiplerine sayı dahi vermeden oynadığı tüm müsabakaları 5-0’lık skorlarla kazanarak kızlarda 8, erkeklerde de 6 puanla çifte şampiyonluğa ulaştı.

Bayraktar Türk Maarif Koleji kızlarda ve erkeklerde ikinciliği elde ederken Doğu Akdeniz Doğa Koleji de her iki kategoride üçüncü oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren okullara kupaları ve sporcuları madalyaları yetkililer tarafından takdim edildi.

KIZLARDA ALINAN SONUÇLAR:

YDK-ERENKÖY: 5-0

DADK-BTMK: 1-4

ŞZÇO- DADK: 1-4

BTMK-YDK: 0-5

ERENKÖY-BTMK: 0-5

YDK-ŞZÇO: 5-0

DADK-YDK: 0-5

ŞZÇO-ERENKÖY: 1-4

BTMK-ŞZÇO: 3-2

ERENKÖY-DADK: 2-3

KIZLAR TAKIMSAL SIRALAMA

OKUL PUAN

1.YAKIN DOĞU KOLEJİ 8

2.BAYRAKTAR TÜRK MAARİF KOLEJİ 6

3.DOĞU AKDENİZ DOĞA KOLEJİ 4

4.ŞHT. ZEKA ÇORBA ORTAOKULU 2

5.ERENKÖY LİSESİ ORTA BÖLÜMÜ 1

ERKEKLERDE ALINAN SONUÇLAR:

YDK- DADK: 5-0

BTMK-ŞZÇO: 5-0

DADK-BTMK: 1-4

ŞZÇO-YDK: 0-5

YDK-BTMK: 5-0

ŞZÇO- DADK: 1-4

ERKEKLER TAKIMSAL SIRALAMA

OKUL PUAN

1.YAKIN DOĞU KOLEJİ 6

2.BAYRAKTAR TÜRK MAARİF KOLEJİ 4

3.DOĞU AKDENİZ DOĞA KOLEJİ 2

4.ŞHT. ZEKA ÇORBA ORTAOKULU 1