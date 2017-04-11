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11 Nisan 2017

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Kıbrıs

Yazıcı’dan KTSO’ya veda ziyareti

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Yazıcı’dan KTSO’ya veda ziyareti
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Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iki yıla yakın süredir müdürlüğünü yapan ve görevine Ukrayna’da, lifecell’de devam edecek İsmet Yazıcı, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) yetkililerine veda ziyaretinde bulundu.

 

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan verilen bilgiye göre Başkan Ali Çıralı, ziyarette yaptığı konuşmada, Yazıcı’ya birlikte yapılan çalışmalar nedeniyle teşekkür ederek, yeni görevinde başarı diledi.

KTSO yetkililerinin de hazır bulunduğu ziyarette, İsmet Yazıcı’ya Kuzey Kıbrıs Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Günay Çerkez, yeni Genel Müdür Harun Maden ve diğer yöneticiler eşlik etti.

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