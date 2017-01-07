07 Ocak 2017

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Yavuz Seçkin’in evine haciz geldi

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Yavuz Seçkin’in evine haciz geldi
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Yavuz Seçkin, yapımcılığını, senaristliğini ve başrolünü üstlendiği ‘Yıldızlar da Kayar-Das Borak’ adlı film için aldığı 100 bin TL’lik krediyi ödeyemeyince evine haciz geldi

 

Ünlü komedyen, bütün birikimi olan 2 milyon TL’yi 16 Eylül’de vizyona giren ‘Yıldızlar da Kayar-Das Borak’a yatırmış, 100 bin TL de kredi çekmişti. Film gişede ilgi görmeyince Seçkin maddi sıkıntıya düştü.

HT Magazin’den Mehmet Çalışkan’ın haberine göre; ünlü komedyenin banka kredisini geri ödeyememesi üzerine geçtiğimiz günlerde evine haciz geldi.

Bu gelişme üzerine Seçkin, bankanın avukatlarıyla anlaşma yoluna gidip borcun yeniden yapılandırılmasını talep etti. Sanatçının yeni bir ödeme tarihi vermesi üzerine haciz işlemi durduruldu.

 

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