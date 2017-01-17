Yatarak kilolarınıza veda edin

Uyurken metabolizmanın yavaşladığı gerçeğini asla değiştiremeyiz ancak uyumadan önce bir takım yöntemlerle kilolarınıza veda edebilirsiniz.

Kilo vermek için gezmediğiniz spor salonu ve uygulamadığınız diyet kalmadı öyle değil mi? Evet dediğinizi duyar gibiyiz.

Öyleyse kilo vermek için kendinizi aç bırakmanıza gerek yok. Üstelik egzersiz yapmadan, kendinizi yormadan terlemeden kilo verebilmeniz mümkün.

Yatmadan önce yapacağınız bir takım değişiklikler kilo vermenizi sağlayabilir. İşte sizlere metabolizmanızı yatarken bile çalıştıracak ve uykunuzda kilo vermenizi sağlayacak 5 önemli bilgi…

Egzersiz:

Yatmadan önce ağır egzersizler yapmamaya özen gösterin. Kalp ritminizi hızlandırır ve uyumanızı zorlaştırır. Yapacağınız egzersizlerin sizi rahatlatıcı etkisi olmasına özen gösterin. Sert ve yorucu egzersizler yerine yoga ve meditasyon yöntemlerini deneyin.

Üzüm suyu:

Yapılan araştırmalarda, üzümde ye alan resveratrol adlı madde vücudunuzda yağ yakım sürecini büyük ölçüde hızlandırıyor. Yatmadan önce bir bardak üzüm suyu hem sağlıklı beslenmeniz açısından hem de vücudunuzdan kötü yağları arındırmanız açısından mükemmel bir yöntem olacaktır.

Çıplak uyuyun:

Uzmanlar çıplak uyuyan kişilerin yağ yakımını hızlandırdığını öne sürüyor. Bu durum, uyku sırasında bedeninizin soğuyarak ısınmak için yağları yakmasıyla gerçekleşiyor. Bu sebepten çığlak uyuyan kişilerde metabolizma hızı daha fazladır.

Atıştırmak :

Uzmanlar, yatmadan önce 300 kaloriyi geçmeyecek atıştırmalıkların kilo vermenize yardımcı olacağını belirtiyor.

Örneğin yoğurt tüketerek yatağa girmek hem protein ihtiyacınızı karşılar hem de kalsiyum açısından zengin olduğu için rahat uyumanızı sağlar.

Aydınlık odada uyumayın!

Aydınlık bir odada uyumak, vücudun melatonin üretimini durdurmaktadır. Bu durum, yorgun uyanmanıza ve sabahları daha fazla yiyecek tüketmenize neden olur.