22 Ocak 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Spor
Futbol

Yasin Öztekin Bursaspor yolcusu

Tarih:
Bir yorum bırakın
35 Görüntüleme
Yasin Öztekin Bursaspor yolcusu
Haber İçi Üst

Disiplinsiz tavırlarıyla Galatasaray yönetimini bıktıran Yasin Öztekin, birkaç gün içinde Bursaspor ile sözleşme imzalayacak. Timsah, ödemeyi Serdar Aziz transferinden kalan borçtan düşecek

 

Galatasaray’da sezonun en golcü isimlerinden birisi olan Yasin Öztekin, bir başka Süper Lig ekibi Bursa ile sözleşme imzalama aşamasına geldi. Disiplinsiz tavırları, her iyi oynadığı maç sonrasında zam isteğini yinelemesi yüzünden yönetimi bıktıran 29 yaşındaki futbolcunun, birkaç gün içinde yeşil-beyazlılar ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

 

BÜTÇE RAHATLAYACAK

Garry Rodrigues’in beklenenden daha büyük bir etki yaratmasının ardından gözden düşen Yasin’in ödeme planı da belli oldu. Yeşil-beyazlılar, sezon başında Galatasaray’a gönderdiği Serdar Aziz transferinden gerçekleşen alacağının bir kısmına karşılık, milli yıldızı transfer edecek. Yönetim bu hamleyi, maaş bütçesini rahatlatmak için yapıyor.

 

FACEBOOK YORUMLARI
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil